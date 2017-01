Sin darse cuenta vivió entre muertos (FOTO)

Una mujer mexicana notaba que algo extraño pasaba en su casa, pero nunca imaginó lo que sería.

Fue a principios de esta semana cuando elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron a un domicilio de Ciudad Juárez, en México, buscando los restos de un hombre que había sido asesinado y sepultado de forma clandestina, sin embargo al escarbar en el patio trasero encontraron cuatro cadáveres, informó El Diario de Chihuahua.

Según informa el diario local, la familia hace menos de un mes rentó la vivienda y quedó impactada cuando les dieron la noticia. “Nunca me imaginé que nos fuera a pasar una cosa así, nosotros no olíamos nada feo”, aseguró la madre de familia, quien pidió no ser identificada.

Añade que la mujer, quien dijo profesar la religión cristiana, dijo que desde que llegó con su familia a esa vivienda le ocurrieron sucesos sobrenaturales.

Según publicó el portal la mujer les comentó: “Yo uso un pandero para hacer las alabanzas y donde lo dejaba me lo movían de lugar; mi esposo me preguntó de quién eran unos monitos que estaban arriba del refrigerador y cuando los iba a bajar para mostrármelos ya no estaban”, dijo.

Al conocer lo que había en su patio había cuatro cadáveres inhumados en forma clandestina, dijo que empezó a hacer oración para el descanso de las almas torturadas y sepultadas en la fosa.

“También voy a orar por quienes cometieron esos asesinatos, para que no vuelvan y para que se arrepientan y pidan perdón”, comentó.

Pero lo que causó molestia es que la inquilina asegura que los agentes trabajaron tres días seguidos y al terminar dejaron grandes hoyos abiertos y le dijeron a su esposo que él los cerrara, a pesar de que se trata de un adulto de avanzada edad.

Por su parte las autoridades dieron a conocer que los médicos legistas trabajan en la identificación de las víctimas y los estudios forenses para establecer los detalles de las muertes.

“A mí no me dieron información, se la dieron a la dueña de la casa. Hoy cumplo mi primer mes rentando en esta casa”, finalizó la mujer mayor.