Se da cuenta que fue adoptada gracias a Facebook (FOTOS)

Silvina Martínez Pintos de 31 años descubrió gracias a Facebook que era adopatada. Fue la misma mujer hispana originaria de Argentina, quien publicó esta asombrosa historia en sus redes sociales.

Ella contó que al ver en Facebook una foto antigua del cumpleaños de su prima, notó que su madre no estaba embarazada, aunque, según la lógica de su nacimiento, debería haberlo estado en aquellas fechas, aseguró el portal de RT.

Enseguida para aclarar las dudas recurrió a su madre, quien le confirmó la noticia. Ahora Martínez inició la búsqueda de la mujer que la concibió.

La argentina escribió en Facebook un conmovedor mensaje, en el que explica que nació en la ciudad argentina de Trelew en 1985 y que su madre biológica tenía 16 años en el momento del parto.

Por ahora la joven desconoce muchas cosas de su pasado, ya que su padre adoptivo falleció y la mujer que la crió no sabe o tal vez no quiere revelarle los detalles.

“Fue muy duro enterarme de la verdad, ya que yo siempre lo sospeché y me lo confirmaron sin decirme más que esto”, dijo.

Ella asegura que necesita encontrar a su madre biológica “no para juzgarla, ni mucho menos”, sino que para “poder continuar con mi vida y cerrar esta historia que tiene que ver con mi identidad”.



Actualmente Silvina vive en Mar del Plata con su pareja y su madre adoptiva. Es mamá de Alma, de 5 años y de Nilo que sólo tiene 7 meses, informó el Diario Jornada.

“Tengo dos hijos, uno es muy parecido a mi marido. El más chiquito es igual a mí. Eso, me da la intriga de saber a quien me parezco yo. Es algo sentimental. Quiero saber qué pasó. Si a mi mamá le dijeron que estoy muerta. Si no estoy muerta. Es una posibilidad. Quiero eso, cerrar. No reprochar nada”, dijo.

“Papeles no creo que existan. Ya sea porque me abandonó o porque alegaron que nací muerta. Pero en los papeles figuro como hija de Susana y Juan Pablo. No creo que haya nada de papeles. Quiero dar con ella. Quiero saber. Sin juzgarla. No voy a juzgar a nadie. No le voy a decir qué mal que me abandonó. Solo escuchar a lo que la llevó a eso”, agregó.