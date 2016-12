Se cumplió. Lo que dijo Saddam Hussein a agente de la CIA se hizo realidad

Las nuevas revelaciones de John Nixon, ex agente de la CIA están dando de qué hablar. Nixon, quien entrevistó al expresidente de Irak Saddam Hussein luego de ser capturado en 2003, recordó una profética frase del ex mandatario.

Daily Mail explica que Nixon acaba de publicar un libro sobre lo que pasó durante el interrogatorio al que sometió al jefe de Estado de Irak. En él, Saddam le dijo: “Van a fracasar. Van a darse cuenta que no es fácil gobernar Irak”, palabras que son catalogadas por algunos como proféticas considerando el rumbo que ha tomado el país.

Según el portal de El Mundo, el mismo autor señala en un artículo publicado en la revista ‘Time’ que “desde mi propia creencia, si Saddam hubiera seguido en el poder hubiera eventualmente salido de las sanciones internacionales”, señala Nixon.

El ex miembro de la CIA explica que en su encuentro con el ex líder de Irak, Saddam le dijo por qué sería difícil gobernar aquél país. “Van a fallar porque no conocen el idioma, la historia y porque no entiende la mente de los árabes”.

El estadounidense comentó que si el líder hubiera permanecido en el poder, nunca habría existido el Estado Islámico (ISIS). “Saddam sentía que los grupos extremistas islamistas eran la amenaza más grande a su Gobierno, y su aparato de seguridad trabajaba con tesón para erradicar tales amenazas”, plantea Nixon.

“Podía ser cruelmente decisivo cuando sentía una amenaza a la base de su poder, y es bastante dudable que su régimen hubiese sido derribado por un movimiento de descontento popular”, aseguró.

Por último al presidente electo Donald Trump le recomendó renovar su estrategia de lucha contra ISIS y combinar medidas tanto militares como políticas contra la organización.