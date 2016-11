Presentadora descubre que su novio le era infiel gracias al GPS y a un micrófono (VIDEO)

Una presentadora de origen dominicano se aprovechó de la tecnología para desenmascarar a su novio, de quien sospechaba que le era infiel.

Según la misma Nancy Medrano contó en su programa de televisión “Los Cirqueros”, ella usó el sistema GPS y un micrófono para descubrir la infidelidad de su ahora exnovio.

“Es algo bochornoso que pasó, algo muy feo, yo no acostumbro hacer este tipo de cosas, porque soy una mujer de paz, una mujer tranquila”, comienza a contar su historia la joven conductora según se puede ver en un video de Youtube.

Según revela, todo comenzó cuando su exnovio le pidió prestado el carro bajo el argumento de que se reuniría con unos clientes. Pero el plan le salió mal, pues gracias al GPS y al micrófono, Nancy monitoreó sus pasos y descubrió su encuentro con una bailarina que labora en otro programa de televisión, el del Pachá.

“Escuché todo lo que decía junto con la bailarina de quinta que él andaba, con la tal Cielo que anda con el Pachá… yo escucho todo perfectamente, todo lo que van hablando, él la llama… se va y se reúne con ella”, indicó Medrano en medio de un segmento del programa, cuyo video ya circula a través de las redes sociales.

Medrano reveló que en dos años le soportó múltiples aventuras a su novio.

“Dos años casi juntos donde habíamos construido algo muy bonito, una relación muy linda; yo de verdad lo superé. Aunque es poco tiempo, apenas acaba de pasar esto, yo ya venía pasando por esto hacía mucho tiempo más. No fue ni con una, ni con dos, ni con tres. Y yo, como siempre me destaco por mantener una relación firme, no me gusta estar brincando de un hombre hoy y otro mañana”.

“Esta muñeca está felizmente soltera”, finalizó.