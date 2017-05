El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a la preocupación del actor Leonardo DiCaprio y de la Fundación World Wildlife a favor de la vaquita marina y su preservación al ser una especie en amenaza de extinción.

A través de Twitter, dijo que México ha centrado sus esfuerzos para evitar la extinción de la especie.

I welcome @LeoDiCaprio and @World_Wildlife ‘s concern regarding the Vaquita Marina.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 12 de mayo de 2017