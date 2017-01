Peña Nieto culpa a Calderón… pero él prefiere enfrentarse a Trump

Aunque el jueves el Presidente Enrique Peña Nieto acusó a su Administración de haber mantenido un precio artificial del combustible, Felipe Calderón le respondió, pero a Donald Trump.

El ex Presidente de México le pidió al Mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, valorar que entre más empleos evite en México más inmigrantes van a tener en la Unión Americana.

“To @realDonaldTrump : The more jobs you destroy in México, the more immigrants the American people will have. Think a little!”, publicó en su cuenta de Twitter @FelipeCalderon.

Semanas antes de que asuma como Presidente, Donald Trump presionó a la automotriz Ford para que no construyera una planta en San Luis Potosí.

Tras el anuncio de cancelación de Ford, al dólar tuvo un nuevo récord frente al peso ya que en ventanillas bancarias, la moneda estadounidense llegó a 21.40.

Además, ayer el Presidente electo amenazó a la compañía automotriz japonesa Toyota por la construcción de una planta en Baja California Sur para producir autos Corolla, exigiéndole trasladar la producción a su país o arriesgarse a pagar un arancel muy alto.

“Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja California Sur, México para constuir los autos Corolla para Estados Unidos. ¡DE NINGUNA MANERA! Construyan una planta en EU o paguen un gran impuesto en la frontera!”, amagó Trump vía su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la empresa Toyota argumentó que el volumen de producción o empleo en EU no disminuirá como resultado de la nueva planta en Guanajuato, México, anunciada en abril de 2015.