Peña Nieto admite error

Después de las fuertes críticas que recibió, al presidente Enrique Peña Nieto, no le quedó de otra que admitir que fue un error de su gobierno la visita del candidato republicano Donald Trump a México y que pudo haber tenido lugar “de una mejor manera”, publicó The Huffington Post.

“¿Si pudimos haber hecho de mejor manera las cosas? Tal vez sí, también hay que reconocerlo”, dijo en una entrevista para la cadena de televisión Canal Once.

“Creo que este interés genuino por propiciar un encuentro para cuidar los intereses de México creo que se pudo haber hecho de una mejor manera”, agregó.

Y comentó que la razón también fue porque Trump aceptó de forma “muy inmediata” su invitación a visitar el país, defendiendo que lo hizo “por velar por el interés de México, aunque pudiera resultar muy polémico, como resultó”.

Comentó que durante su encuentro con el republicano se abordaron cuestiones de las relaciones bilaterales, entre ellas la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera.

También según el portal de Plano informativo, Peña Nieto agregó que “con lo que yo me encontré fue con la respuesta de sí (de parte de Trump), y era tómala o déjala. O sea, cuando hago una invitación a ambos candidatos y en mi sorpresa uno de ellos contesta ‘sí acepto el encuentro y además voy a México’ —hay que considerar que en ese momento, a la luz de lo que hoy estamos viviendo ya cerca de la elección, es un contexto distinto, una elección que todavía se veía muy cerrada—, dije, a ver, lo que estoy buscando es un encuentro, y además cuando el posicionamiento que tiene el candidato republicano no me parece el correcto, y creo que es necesario que tenga un mejor contexto de la relevancia que hay en la relación entre México y Estados Unidos, y la respuesta es ‘sí acepto el encuentro y además voy a México’, creo que ahí a lo mejor fue una decisión acelerada”.

Le preguntaron además sobre cuál ha sido la decisión que más le ha costado tomar como presidente de México, y contestó que “no hay una sola”, pues todos los días toma decisiones de trascendencia.

Precisamente fue ahí donde reconoció que “hubo una que ha sido de enorme polémica, reciente”, en referencia al episodio vivido con Donald Trump.

“El hubiera no existe, y asumo la responsabilidad de la decisión y el costo que esto representó para el Presidente, para mi gobierno, pero creo que el propósito era y sigue siendo el correcto. A final de cuentas, México tendrá que construir con quien resulte electa o electo presidente de Estados Unidos una relación como la que hemos tenido con el presidente Obama; de respeto mutuo, de colaboración y de cooperación para objetivos y atención de temas que nos son comunes”.

En cuanto a la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero, Peña Nieto dijo que “en el tema Ayotzinapa, por ejemplo, yo lamento mucho que se pretenda decir que el gobierno, que el Presidente de la República, tenga alguna responsabilidad en hechos muy lamentables”.

Pues explicó que “no ha habido lugar —casi siempre que voy a alguna gira al exterior— donde yo (no) encuentre un grupo de jóvenes, que yo no sé si lo hacen de forma genuina o alguien los mueve, donde lo único que encuentro en ellos, a distancia siempre, es gritarme asesino”.