Oficial asegura que orden ejecutiva no afectará a los que tengan Green card

Un alto funcionario del gobierno aseguró que nueva orden ejecutiva migratoria no afectará a los residentes permanentes que tengan “green card”, divulgó el New York Times.

El anuncio se contrapone a la versión inicial, de la orden que dejó en el limbo a inmigrantes de Irán, Irak, Somalia, Sudán, Libia y Yemen, que pensaban ingresar a Estados Unidos.

En un principio se informó que la prohibición afectaba además a aquellos que poseen una “green card”.

Sin embargo, de acuerdo a Reince Priebus, quien es jefe de personal de la Casa Blanca, los poseedores de la “green card” no verán afectados por la prohibición. Eso sí, el funcionario dejó claro en entrevista con el programa “Meet the press”, “que quedará a discreción de los agentes de inmigración, detener y cuestionar a viajeros sospechosos de ciertos países”, la declaración según el diario neoyorquino trae cierta incertidumbre, con respecto al hecho de cómo será interpretada la orden en los días venideros.

Priebus aseguró que la orden ejecutiva está funcionando a la perfección, en su misión de “proteger a los ciudadanos estadounidenses de la amenaza terrorista”.