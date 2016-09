No sólo ganó Clinton primer debate… México también

La percepción de una victoria de Hillary Clinton sobre Donald Trump en el debate presidencial de EEUU ayer y datos económicos positivos dieron un impulso al peso mexicano.

El dólar al menudeo cerró la jornada en 19.70 pesos, 51 centavos menos que ayer, logrando que este martes sea el mejor día para la moneda mexicana en más de siete meses.

Ayer, el dólar libre alcanzó un máximo de 20.21 pesos a la venta, pero tras el debate entre los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, la moneda mexicana recuperó parte de lo cedido en los últimos días y se apreció 2.59 por ciento, un avance sólo menor que el 2.90 por ciento registrado el 17 de febrero pasado.

En operaciones al mayoreo, la moneda estadounidense se vendió en 19.4325 pesos, 42 centavos menos que ayer, lo que implica una ganancia para la moneda nacional de 2.17 por ciento.

Este avance es el mejor registrado en el mercado interbancario desde el 17 de febrero, cuando Hacienda anunció un recorte al gasto público y la Junta de Gobierno del Banco de México avaló un aumento en la tasa de fondeo de 50 puntos base a 3.75 por ciento.

Juan Carlos Alderete, estratega de Banorte-IXE, expuso que los mercados reaccionaron positivamente tras el debate de ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump, del cual varios analistas apuntaron la victoria para la candidata demócrata.

Añadió que este sentimiento se diluyó tras conocerse que Irán no está dispuesto a congelar sus niveles de producción y no tiene intención de llegar a un acuerdo con otros productores, argumentando que su objetivo es incrementar su producción a cuatro millones de barriles diarios.

Esto provocó que el West Texas Intermediate perdiera 2.74 por ciento y el Brent 2.91 por ciento.

Dan el triunfo a Clinton encuestas y mercados

Hillary Clinton ganó anoche el primer debate presidencial en Estados Unidos de acuerdo con las encuestas de varias cadenas de televisión y los mercados de divisas.

Según una encuesta de CNN entre 570 estadounidenses que vieron el debate, 62 por ciento consideró que la ex Secretaria de Estado fue la triunfadora.

Durante el debate, el peso se apreció casi dos por ciento frente al dólar en el mercado Forex para cotizar en 19.5129 al finalizar el encuentro, destacó la agencia Bloomberg.

Trump abrió el debate reiterando sus ataques a México y en especial al TLCAN, haciéndolos responsables de la pérdida de empleos en EU y la salida de empresas.

Al destacar su negativa a revelar su declaración de impuestos y sus comentarios raciales, Clinton logró poner al republicano a la defensiva.

?Parece que basándose en el desempeño de los candidatos en el debate, los mercados de divisas extranjeras han incrementado la probabilidad de una victoria de Clinton en noviembre?, explicó a REFORMA Joris E. Fletcher, director de inversiones institucionales basado en Miami.

Trump no tenía nada que ofrecer.-NYT

La palabra “debate” se utiliza para un ejercicio que involucra a dos candidatos que dan sus discursos de campaña, pero cuando sólo uno de ellos es serio mientras el otro es un “matón vacuo”, el término pierde significado, apunta The Ney York Times en su editorial.

La confrontación entre Trump y Clinton ayer por la noche era un espectáculo, indica el diario, por tener la misma audiencia del Super Bowl. El “debate del siglo”, dijo The Drudge Report, cita NYT, la promoción era bastante buena dado las encuestas cerradas y la cercanía de las elecciones, indica.

Había una asimetría fundamental para el ejercicio, debido a que uno de los participantes no tenía nada veraz que ofrecer, publica el diario. Pero al verlos en el mismo escenario se podía ver quienes habían sido a lo largo de su campaña, opina NYT.

De pie, interrumpiendo, gritando, tirando palabras, trabajo y terrorismo, el TLCAN y China, todo es terrible, repitió Trump, indica el diario, pero conforme avanzó el debate el republicano tuvo que esforzarse para competir contra alguien que se mostró más serena y preparada que cualquiera de los contrincantes que enfrentó en las primarias, apunta el NYT.

Noventa minutos no fueron suficientes para que Trump pudiera redimir su candidatura, según el diario, el candidato no cumplió con las expectativas que desde el inicio eran bajas. Ha mentido compulsivamente desde que inició su candidatura y anoche volvió a ser capturado en lo mismo, señala el texto.

Un conjunto más atractivo y competente de candidatos en las primarias pudo haber detenido esto, señala la editorial. Un partido republicano responsable, que tomara en cuenta el interés nacional, apunta.

Pero en este año, el campo republicano fue dado al peor de lo peor, agrega NYT. Es absurdo que el destino de la raza y el futuro de la nación esté basado en un ritual de televisión de 90 minutos contaminado por falsedades, concluye.

Irrita Clinton a Trump

El candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump, no pasó su primera prueba de mostrarse más moderado y políticamente serio en el primer debate rumbo a la elección de noviembre.

Pese a que en un inicio pareció adoptar un tono serio, e inclusive cambió el apodo con el que se refiere a su rival demócrata, Hillary Clinton (la ‘corrupta’ Hillary), a “la Secretaria Clinton”, no pasaron ni 15 minutos para que el magnate perdiera los estribos.

Trump adoptó un modo defensivo, algo inusual para él, habituado a ser quien entierra en críticas e improperios a sus contrincantes, como pasó en las primarias republicanas.

Clinton lo acusó de racista, de machista, de ser deshonesto, de no ser tan exitoso y de no tener el temperamento ni el juicio para ser Presidente.

El magnate comenzó a exaltarse con el tema del comercio, al atacar al ex Presidente y esposo de Hillary, Bill Clinton, por aprobar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

“Tu esposo firmó TLCAN, una de las peores cosas que jamás le pasó a la industria manufacturera. Si vas a Inglaterra o a Ohio, o a cualquier parte, verás devastación en todos lados por el TLCAN”, acusó Trump.

El magnate acusó a México, en cuanto tuvo la palabra, de robar los empleos estadounidenses y de tener industrias mucho más bullantes que Estados Unidos.

La agresividad del abanderado republicano se notó también cuando acusó a Clinton de apoyar el Tratado de Asociación Trans-Pacífico, o de ser responsable de que las empresas se salgan de Estados Unidos.

“Bueno, Donald, tu vives en tu propio mundo, pero esos no son los hechos”, atajó la demócrata.

“Donald fue muy afortunado en su vida. Inició su negocio con 14 millones de dólares, los cuales les prestó su padre, y cree que cuanto más se le ayuda a la gente rica, mejor le irá al país, y que todo funcionará”, atacó Clinton, tocando uno de los puntos sensibles del magnate: su éxito como empresario.

Los ataques entonces llegaron a un terreno más personal, pues, mientras Clinton acusó a Trump de impulsar mentiras racistas, como cuestionar el lugar de nacimiento del Presidente Barack Obama, el primer Mandatario afroamericano de Estados Unidos, el magnate acusó a la ex Secretaria de Estado de no tener el aguante para liderar al país.

“Ella no tiene la apariencia (de un Presidente). Ella no tiene el aguante. No creo que lo tenga”, aseguró Trump cuando el moderador lo cuestionó sobre un comentario suyo hace tiempo en el que afirmaba que Clinton no “lucía” presidencial.

“Cuando viaje a 112 países como Secretario de Estado y negocie tratados comerciales y otros acuerdos, entonces puede hablarme de aguante”, respondió Clinton.

“Trump tiene un largo historial de actitudes racistas”, dijo Clinton sobre el tema del lugar de nacimiento de Obama.

El magnate no ofreció detalles sobre sus políticas, y se concentró en sus típicos ataques contra “los políticos tradicionales”, y en negar polémicas, confirmadas por registros públicos, como que apoyó la guerra en Irak.

“Tengo el presentimiento de que al final de esta velada voy a ser culpada por todo”, comentó una risueña Clinton.

“¿Y por qué no?”, respondió Trump.

Al contrario del magnate, Clinton, quien tiene una larga trayectoria y experiencia política abrió el debate con líneas preparadas y planes claros sobre sus propuestas, poniendo a Trump en una situación incómoda.

“Parece que Trump acaba de criticarme por estar preparada para el debate, y lo estoy, ¿y saben para qué más estoy lista? para ser Presidenta”, notó Clinton.