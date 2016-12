Niño mexicano se desmaya 4 veces en juego mecánico de Six Flags (VIDEO)

Un niño mexicano no soportó un juego mecánico de Six Flags y se desmayó no una vez… cuatro veces.

El video que circula en redes sociales, muestra el momento de sufrimiento del pequeño en el parque de diversiones en la Ciudad de México, donde se puede ver a dos arriesgados menores que se animaron a vivir la adrenalina al extremo.

Sin embargo para uno de ellos, no resultó la mejor experiencia pues se desmayó en cuatro ocasiones.

En menos de 24 horas la publicación se hizo viral.