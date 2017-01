Nicolás Maduro: Trump difícilmente será peor que Obama

El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Donald Trump difícilmente será peor para el mundo que su predecesor, Barack Obama, y afirmó que el empresario es víctima de una brutal campaña de odio, por lo que lo más prudente sería esperar antes de evaluar su conducta.

“Esperemos. Vienen grandes cambios en la geopolítica internacional”, afirmó Maduro el lunes tras un encuentro en el palacio de gobierno con el secretario general de la OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, y agregó que uno de ellos es lo que ha de llamarse “la era Trump”.

En consecuencia, manifestó que quiere ser prudente y no adelantarse a los sucesos. “Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir”, dijo Maduro antes de enumerar una serie de conflictos en distintas regiones del mundo, entre ellos, los de Medio Oriente. Luego señaló a Obama por impulsar el derrocamiento de jefes de Estado críticos de la política exterior estadounidense.

El gobernante venezolano también acusó a la administración estadounidense actual de intentar influir en la política venezolana, así como de buscar la desestabilización política, económica y social de su país.

A pesar de acusar reiteradamente al gobierno de Estados Unidos de financiar a “sectores violentos” venezolanos a través de oficinas del gobierno y de formar parte de un complot para derrocarlo, Maduro ratificó su disposición de mantener relaciones de respeto, comunicación y cooperación con Estados Unidos.

Pese a las fricciones, y a no tener embajadores desde 2010, ambos países mantienen un intenso intercambio comercial.