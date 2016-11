Mujer se salva de ataque de cocodrilo ¡sin saberlo!

La jungla es peligrosa, pero ¿puedes darte cuenta por qué? Mira la foto dos veces y quizás notarás lo que una mujer no alcanzó a ver, pues tuvo la muerte tan cerca, pero se dio cuenta hasta que ¡revisaba sus fotos!

Y es que Julia Sundukova, de 37 años, exploraba el parque nacional de Andasibe, en Madagascar, cuando se detuvo junto a un lago para fotografiar el paisaje. Como se puede contemplar en la foto, a simple vista no se ve nada insólito, sólo un típico paisaje tropical.

Eso mismo pensó la fotógrafa rusa, hasta que revisó las instantáneas captadas con su cámara y descubrió que estaba siendo acechada por uno de los animales más peligrosos del mundo, según informó el periódico Daily Mail.

Escondido en la espesa vegetación algo observaba atentamente todos los movimientos de la fotógrafa: un cocodrilo del Nilo, uno de los depredadores más mortales para el hombre.

“No fue hasta cuando miré las fotos que noté un ojo, luego me di cuenta que era un cocodrilo. Se me pusieron los pelos de punta, estaba tan cerca de este depredador. Es fantástico cómo pueden esconderse entre la vegetación y convertirse en parte del paisaje”, comentó Sundukova, según el Daily Mail.

Los cocodrilos del Nilo pueden alcanzar hasta 6 metros de largo y habitan en pantanos, ríos y lagos en el África subsahariana. Se estima que cada año estos reptiles atacan a entre 245 y 745 personas, teniendo un 63% de los casos un desenlace fatal.

#DailyMail #News

Woman in Madagascar spots hidden crocodile right in front of her when she checked photo

https://t.co/x1kDgpHK7o

— MiroirVd (@VdMiroir) 25 de noviembre de 2016