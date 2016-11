‘Muerta viviente’ cumple su sueño: organizar su funeral (VIDEO)

Durante 14 años una mujer brasileña no soñó con otra cosa que no fuera ¡organizar y asistir a su propio funeral!

Originaria de Ceará, Brasil, Vera Lucía Da Silva había insistido a su marido, a su familia, a sus amigos y hasta al dueño de una funeraria que le concedieran su deseo, pero todos se habían resistido, hasta que no pudieron evitarlo más.

“El marido no quería, pero la familia se rindió”, aseguró al periódico El Confidencial Paulo Araújo, el propietario de la funeraria donde se realizó la “despedida final”.

Esta “muerta viviente” de 44 años planificó todos los detalles del velorio, desde el maquillaje mortuorio, hasta el ataúd y las flores.

“Llegué, me maquillaron y me prepararon como si estuviera realmente muerta. Luego, me acosté en el ataúd y no me levanté de ahí hasta que me fui”, dijo la feliz mujer luego de su “velorio”.

A pesar de lo extraño que les pareció la idea, amigos y familiares la acompañaron en ese fúnebre momento, y algunos incluso hasta llegaron a las lágrimas.

“Vino todo el mundo: mi suegro, mi suegra, mi hermana, mi cuñado y mis amigos. Todos se quedaron sorprendidos y respetaron mi momento. Una amiga mía incluso lloró”, comentó Vera Lucía, quien también pidió que cerraran el ataúd y la llevaran en hombros durante dos minutos.