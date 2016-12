Muere niño mexicano mientras jugaba futbol, al caerle una portería

Nunca pensó que su pasatiempo favorito lo llevaría a la muerte. Y es que un niño de tan sólo siete años de edad encontró la muerte mientras jugaba futbol, al caerle una portería encima.

Los hechos se registraron en Juárez, municipio del estado de Nuevo León, en México, durante lo que parecía una tarde cualquiera de futbol en el parque de la colonia.

El menor, quien respondía al nombre de Jonathan Mael, estaba jugando como portero cuando le cayó la portería encima, lo que le causó la muerte instantánea, según contó su abuelo a Noticieros Televisa.

“Él me pide permiso para ir a jugar aquí a las porterías, entonces yo accedo a que venga a jugar aquí, pasa un ratito, yo lo veo que él está de portero, y veo que él está parando la pelota y está jugando, y en una de esas volteo a ver a otra parte, y ya viene el niño y me dice que mi niño se cayó, ya corro y veo que está tirado, la portería no estaba tirada, ya la habían levantado, pero mi niño ya estaba desvanecido, estaba desmayado, él no respondía”, explicó.

Pero según Ana María Luminosa, testigo del incidente, esa muerte se pudo evitar si hubieran dado el mantenimiento necesario al parque, pues las porterías estaban en muy mal estado.

“Y una vez que fallece este pequeño en este lugar, las autoridades a lo único que se concretaron fue a voltear la portería, pero quiero que vea usted, con un simple movimiento o un empuje, esta se mueve; esto significa que sigue siendo un peligro para los pequeños que juegan en este lugar”, dijo.

Por su parte Jazmín Gómez, madre del menor, explicó que su “suegra lo levantó y todo, y todos me ayudaron al ver lo que había pasado, y ya me dijeron que las porterías no están en buen estado, que no era el primer accidente que ocurría”.

A esta tragedia le sigue otra, la carencia de la familia y la indiferencia de las autoridades. Y es que los familiares del niño tuvieron que endeudarse con préstamos para cubrir los gastos funerarios, y ninguna autoridad se les ha acercado para ayudarles, o al menos para decirles que el peligro en esta cancha se retiró.