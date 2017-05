Un susto se llevó un hombre que caminaba por la calle y pisó un cartón que tenía debajo una mano con un mensaje amenazante, en la Colonia El Campesino, en este municipio de Jalisco.

El hallazgo fue cerca de las 11:20 horas de ayer sobre la Calle Pablo Valdez, cerca del cruce con Pablo Neruda.

“Yo me levanté ya bien crudo, me iba a caer y me di cuenta, porque estaba ahí tapado, pisé y vi la mano, y dije ‘ah cab..'” , relató Jorge Omar Nieves García, de 36 años.

Nieves García se asustó al ver la mano y fue a avisarle a un amigo suyo, luego de que los vecinos se dieron cuenta del hallazgo, llamaron a la policía.

Los oficiales encontraron una mano derecha cortada a la altura de la muñeca, con un pedazo de cartón que tenía un mensaje amenazante firmado por un grupo criminal, en el empedrado afuera de una tienda.

“Ay va pa los chismosos ” dice el letrero firmado con las siglas CJNG.

Vecinos le dijeron a policías municipales que no vieron a las personas que dejaron la mano ahí, pero que la noche de ayer vieron que dos camionetas se detuvieron enfrente de la tienda y luego se escuchó un arrancón y escaparon.