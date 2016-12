Mexicana de 13 años que luchaba por su vida, muere tras explosión en Tultepec

Pamela Romero, de 13 años, quien resultó con quemaduras en el 92 por ciento de su cuerpo tras la explosión en Tultepec murió, y sus familiares desean sepultarla junto con su madre, quien también perdió la vida en el incendio.

“Queremos sepultarla al mismo tiempo. Sería en el cementerio de San Isidro, en Nicolás Romero”, indicó Alberto Pacheco, tío de la menor.

Previamente harán una misa.

Comentó que la Semefo de Barrientos ya les entregó el cuerpo de la mamá de Pamela y están en espera de recibir el de la adolescente.

Pamela y su madre acudieron al mercado de San Pablito por cohetes para el negocio.

Era una niña de calificación de 10, de las del cuadro de honor, pero también era emprendedora, así que en vacaciones aprovechaba la fiesta decembrina para vender cohetes a vecinos y familiares, contaron allegados de la menor.

Tras el incendio fue trasladada al Centro de investigación y Atención a Quemados localizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Su cuerpo estaba quemado en 92 por ciento.

La niña presentaba falla en riñones, hígado y corazón, aseguró Alberto Pacheco, tío de la adolescente.

“Vendía sus cohetes en septiembre y en diciembre, ya tiene como cuatro años haciéndolo. Siempre iba ahí (San Pablito).

“Yo hablé con su mamá como a la una. Me dijo: ‘Vamos, voy a ir por los cohetes con Pame. Le dije que no porque me iban a pintar el zaguán, pero que pasara a mi casa a comer.

“Ya no vi a mi hermana”, contó María de Lourdes Villanueva Ramírez, tía de Pamela.

Sus familiares afirmaron que el negocio de los cohetes era de la niña.

“El negocio, entre comillas, era un negocito que en vacaciones, en oportunidades de estas festividades, la niña se hacía de dinerito”, aseguró el tío de la adolescente.

Ricardo, uno de sus primos, dijo que Pamela medía 1:40 metros, era de tez blanca y tenía ojos grandes.

“Quería festejar Navidad con cohetes y por eso decidió llevarla allá su mamá, quien trabajaba en bienes raíces.

“Se quería divertir con sus primos. Vendía ratoncitos, luces, canastitas. No quería asustar a su perro, porque lo quiere mucho, entonces compraba cohetes que no hicieran mucho ruido”, afirmó.

Indicó que la familia vive en el Municipio de Nicolás Romero.

Para localizar a Pamela, tras el incidente, tardaron hasta 10 horas, y lo lograron por los informes de un rescatistas.

“Fuimos a varios hospitales. Acá llegamos a las 2:30 de la mañana”, dijo María de Lourdes.

A la mamá de Pamela la ubicaron a las 11:30 horas del 21 de diciembre en el Semefo de Barrientos.

“Toda la tarde y la noche la estuvimos buscando y apenas hace dos horas supimos”, afirmó Alberto Pacheco.

Por su desempeñó, la adolescente fue becada por la SEP, quería ser médico y soñaba con su fiesta de 15 años.

Promete EPN reponer mercado en Tultepec

El Presidente Enrique Peña Nieto prometió que el Gobierno federal apoyará a los artesanos de pirotecnia afectados por la explosión en Tultepec, para que pronto reinicien sus actividades.

Durante la ceremonia con motivo del aniversario luctuoso de José María Morelos, luego de visitar a heridos en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, también anuncio la reconstrucción del mercado San Pablito.

“En su momento trabajar con los artesanos que perdieron prácticamente gran parte de su patrimonio ante este evento. (Dialogamos) con los líderes de los artesanos y nos comprometimos para apoyar a todos los artesanos.

“A los 300 locatarios para recuperar o apoyarles a que nuevamente puedan reiniciar el próximo año sus actividades normales y lograr la reconstrucción de ese mercado”, afirmó.

En presencia del Gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, y miembros de su Gabinete, señaló que hoy en día lo que ocupa a las autoridades es dar la debida atención médica a los lesionados.

“Reitero nuestra mayor solidaridad, acompañamos de las personas que lamentablemente han perdido a un ser querido”, expresó en la Casa Morelos.

Tras señalar que el Estado de México está de luto, Peña Nieto reiteró que las familias de las víctimas tienen el “mayor respaldo” de su Gobierno para dar atención médica especializada.

Relacionan explosión con extorsión

El Alcalde del Municipio de Tultepec, Armando Portuguez, señaló que algunos locatarios del mercado de San Pablito relacionan la explosión en el lugar con extorsiones, versión que aún no está confirmada por autoridades ministeriales.

Durante una conferencia de prensa que dio en Palacio Municipal, el Edil aclaró que hay diversas líneas de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que deslindar.

Pues también hay otras versiones no confirmadas como que pudo haber sido arrojado material no permitido en el lugar, como bombas hechas con pólvora.

“Hay muchas líneas de investigación, hay muchas versiones, yo no quisiera aventurarme en ninguna, hay unos que se han atrevido a mencionar que estaban siendo, queriendo ser extorsionados.

“Ustedes saben, como en todos lados, los grupos de gente mala, llega y quiere a veces regentear y cuando no se les quiere dar la cuota pues empiezan a tomar represalias”, dijo el Edil perredista.

REFORMA le cuestionó el sustento de esta versión, a lo que el Alcalde insistió en que debe ser la PGR la institución encargada de esclarecerlo.

“Son versiones que platican los propios locatarios, unos, otros, dicen, es una línea de investigación que la propia PGR tendrá que deslindar y tendrá que llamarlos a los que supuestamente mencionaron esto y tendrán que declarar”, apuntó.