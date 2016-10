Malas noticias… Ahora esto le pasó al popular niño hispano de las empanadas (VIDEO)

Francisco Orihuela Ramírez, de 15 años, conocido como “el niño de las empanadas”, saltó a la fama tras ser exhibido en un video en redes sociales, sin embargo ahora su vida ha dado un drástico giro, por lo que ya no quiere salir a la calle.

Su peculiar forma de ofrecer su producto género el asombro de muchos, e incluso directivos de empresas lo han buscado para ofrecerle una beca o trabajo.

En entrevista con el periódico El Universal, Aura Orihuela, madre de Paco, confesó que desde hace cuatro días, cuando salió el video donde se muestra a su hijo vendiendo empanadas, no ha dejado de atender el teléfono. “Vendía las empanadas por todo Acapulco, pero ahora ya no quiere salir a la esquina porque todo mundo lo aborda”.

Su mamá contó que Paco es muy conocido desde antes del video, aunque ahora todo se salió de control. “Fue magia cuando vi el video. Estamos muy orgullosos de Paco su papá y yo. Así era desde chiquito: agarraba sus peluches y se ponía a hablar. Su sueño es ser mercadólogo. Dice ‘mercadólogo del futuro’, y lo vamos a apoyar”, comparte.

Dice que aunque le da gusto que su hijo se haya vuelto viral, su pequeño tiene que continuar con su vida.

También aprovechó para agradecer la oferta del yerno de Carlos Slim, el empresario Elías Ayub: “Nosotros no pedimos ninguna beca. Estamos agradecidos, pero a nuestro hijo lo vamos a seguir apoyando nosotros. Arturo es amigo personal”.

Agregó que Paco es un joven de 15 años que estudia en su casa, “Es un talento nato desde que tenía tres o cuatro años. Vendía todo lo que se le atravesaba, por eso conoce todo Acapulco. Ha recorrido todas las playas y ahora que lo han venido a buscar, a todos les ha vendido”.

Comentó a El Universal que los hechos ocurrieron en playa Icacos, “unos judíos grabaron el video, y para que judíos compren algo está cañón”,

Después de elaborar sus empanadas, el joven sale por las mañanas de su hogar en una unidad habitacional de la zona Diamante rumbo a la zona tradicional del puerto, donde ofrece las órdenes de empanadas a 45 pesos.

Se queda Elías Ayub sin empanadero

Como se recordará ayer Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, informó a través de un video colgado en su cuenta de Twitter que los padres de Francisco Orihuela Ramírez, el recientemente famoso vendedor de empanadas en Acapulco, rechazaron el apoyo ofrecido.

De acuerdo con la publicación, los padres del joven vendedor señalaron que no requieren ningún apoyo, pues cuentan con una buena posición económica.

“Me mandaron el celular de Alejandro, su papá, y hablé con Alejandro, con Aura, su mamá, primero obviamente con ellos por respeto, para ver si podíamos apoyar a Paco con una beca, cómo le hacíamos, porque es un fenómeno, un talentazo, y bueno me dicen, Alejandro que es periodista allá en Acapulco, Aura que es productora, que les va bastante bien, que no quieren una beca, que no están pidiendo nada”, dijo el yerno de Carlos Slim en su red social.

Los padres señalan que el video en el que Francisco ofrece sus empanadas usando términos contractuales y haciendo alusión a la mercadotecnia se hizo viral de manera casual.

“Hablé con Paco también, con Francisco, que ya me estaba ofreciendo empanadas”, dijo Elías Ayub.

“Al final del día lo que quedamos es que vamos a seguir en contacto, vamos a ser buenos amigos, nos vamos a conocer”.

El directivo de América Móvil destacó el “gran” poder de las redes sociales y que México tiene jóvenes como Francisco, a quién exhortó a apoyar. (Con información de Reforma).