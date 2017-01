Lo que dijo el nuevo canciller mexicano desata una lluvia de memes por su discurso (MEMES)

El Canciller Luis Videgaray partió la Rosca de Reyes con personal de la SRE, ante el que reiteró que venía a aprender de ellos, pero que algo que sí sabía muy bien era aguantar las críticas.

“Hace un par de días, cuando tuve el honor de llegar a la Secretaría, les decía a los compañeros que estaban ahí, que para mí ésta es una gran oportunidad de crecimiento personal, y lo digo, aunque me escriban columnas y me hagan caricaturas, ya estoy acostumbrado a las caricaturas, eso sí se hacer, aguantar esas cosas y vivir con eso. Pero lo decía de corazón, vengo a aprender de ustedes”, enfatizó.

Señaló que México se enfrenta a un año extraordinario en cuanto a los retos, pero también en cuanto a las oportunidades, y que en este contexto, el Servicio Exterior Mexicano está obligado a jugar un papel preponderante y de liderazgo, en la redefinición de las reglas de convivencia de México con el mundo, empezando por América del Norte.

“Lo vamos a hacer como México siempre lo ha hecho, y en eso no debe haber sorpresas, lo vamos a hacer como una nación soberana que somos, lo vamos a hacer sin miedo, con la convicción de que tenemos las fortalezas para que en cualquier negociación, como lo ha hecho México a lo largo de toda su historia, pueda llegar a muy buenos resultados”, expresó.

Dijo que aunque las circunstancias sean distintas, lo que no cambia son los principios como nación ni sus fortalezas.

“Desde ahora les agradezco y les pido todo su apoyo, vamos a chambear mucho, va a estar fuerte, pero estoy seguro que con el esfuerzo de todos nosotros, trabajando como equipo, vamos a lograr algo muy importante, algo positivo, para México”, reiteró.

Videgaray deseó un feliz año a los trabajadores de la dependencia, en lo personal y en lo profesional, y les deseó buena salud.

“Espero que hayan llegado los Reyes Magos, que estén todos los chavos contentos”, dijo antes de partir la Rosca de Reyes.

Todo comenzó luego de que en su primer mensaje como Canciller, Luis Videgaray reconoció no tener experiencia diplomática y dijo a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que venía a aprender de ellos.

“Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, mas que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país.

“Ustedes han dedicado su vida entera a ello, se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca”, declaró.

Afirmó que el reto es enorme, pues hay varias amenazas, sin embargo, dijo, las oportunidades y fortalezas de México también son enormes y una de ellas es el Servicio Exterior.

Dijo que si algo le daba confianza al asumir su nuevo encargo era contar con el trabajo del personal de la SRE.

“Desde el primer minuto les pido su apoyo como Canciller y como mexicano. Vamos a trabajar mucho, hay muchas cosas muy buenas que hacer, será un privilegio ser parte de este extraordinario equipo”, declaró.

Al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le dijo que era un honor volver a hacer equipo con él, en tanto que Osorio le comunicó que contará con todo el apoyo del Gabinete.

Videgaray reconoció el trabajo de Claudia Ruiz Massieu al frente de la dependencia, a quien dijo conoce bien desde hace mucho tiempo, y la definió como una mujer inteligente, con capacidad analítica, culta y preparada, pero sobre todo con compromiso por México.

“Vengo a llenar zapatos muy grandes”, dijo.

Agradeció el nombramiento al Presidente Enrique Peña Nieto y afirmó que es uno de los días más importante de su vida.



Videgaray comunicó al personal de la Cancillería que en días subsecuentes hablará sobre política exterior, sobre todo en la Reunión de Embajadores y Cónsules, que comienza este jueves, pero que en su primer día al frente de la dependencia solamente quería dar dos mensajes: que venía a aprender de ellos y reconocer a Claudia Ruiz Massieu.

Con la voz entrecortada, Ruiz Massieu dijo que ser Canciller había sido el mayor honor de su vida.

Asimismo, refirió que el Estado mexicano es afortunado en contar con su Servicio Exterior.

“Nunca habrá forma suficiente de retribuir a sus desvelos, trabajo permanente y patriotismo inquebrantable”, mencionó.

“Gracias a ustedes, a su talento y a su patriotismo hemos podido encarar los retos de nuestro tiempo con firmeza y dignidad”, añadió.

Asimismo, auguró una administración exitosa a Videgaray.

En el acto estuvieron presentes todos los Subsecretarios de la Cancillería, así como directores de área.

Sin embargo los internautas se han burlado de Videgaray y publicaron memes sobre la frase “yo vengo a aprender”.