Lo noquean en tiempo récord… 16 segundos (VIDEO)

Un luchador fue noqueado de un solo golpe y en tiempo récord, pues tan sólo fue en los primeros 16 segundos.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre en la ciudad de Uncasville, en Connecticut y en las imágenes se observa el momento en el que el luchador ruso Serguéi Kharitonov de 35 años, conocido como “el mercenario ruso” inicia el combate en contra del norteamericano Javy Ayala de 28 años.

Sin embargo a pocos segundos de haberse iniciado la pelea, el estadounidense le dio un derechazo en la nuca a su rival, lo cual hizo que de forma inmediata cayera.

A muchos les sorprendió que ocurriera esto, pues Serguéi Jaritónov es uno de los luchadores rusos más populares de artes marciales mixtas, según explica el diario El comercio.

Can’t open up a show much better!! @Eyecandyayala ???????? #Bellator163 pic.twitter.com/RH6trEpQyd

— Bellator MMA (@BellatorMMA) November 5, 2016