Lo golpean brutalmente sólo por hablar en español (VIDEO)

Su único “error” fue hablar en español. Y es que una pareja de españoles se encontraba platicando en una calle en la ciudad de Bournemouth, Reino Unido, cuando de forma inesperada fueron atacados por un hombre.

El sujeto tomó un palo y les gritó “malditos españoles, hablen inglés!”.

Según el video que difundió el periódico The Sun, se puede ver cómo el atacante, Daniel Way, arranca de un edificio un madero y sin mediar palabras se acerca a los turistas españoles, y golpea en la cara al hombre.

El turista cae al suelo, mientras que la mujer que lo acompañaba intentaba interponerse en su camino, para evitar que le hiciera más daño.

Gracias a la rápida acción de varios testigos del atacante, pudieron detenerlo y lo inmovilizaron hasta que llegó la policía.

Las autoridades dijeron que el sujeto llamado Way fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), y en su defensa dijo que no era consciente de que su medicamento no iba bien con el alcohol que había tomado momentos antes

“Se siente extremadamente avergonzado por el uso de vocabulario racista”, dijo Guy Draper, mediador en la causa.

Mientras que el juez del caso, Brian Forster, condenó al atacante a 12 meses de prisión, además tiene que completar 150 horas del trabajo comunitario y tendrá que pagarle a la víctima unos 1.000 dólares, informó RT.