Llaman “infame” a Trump Jr. por criticar a alcalde de Londres

Donald Trump hijo ha recibido duras críticas por decir en Twitter que los atentados terroristas son parte de la vida en una gran ciudad, tergiversando una frase que dijo hace unos meses alcalde londinense Sadiq Khan.

El hijo del presidente estadounidense tuiteó: “¿¡Qué es esto, una broma!? Ataques terroristas son parte de la vida en una gran ciudad, dice alcalde de Londres Sadiq Khan”. El tuit incluía un enlace a una nota en el diario británico Independent del 22 de septiembre donde Khan dice a los londinenses que deben permanecer atentos tras una bomba en Nueva York.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 22, 2017