¿Melania con pasado comunista? La hija del vendedor de piezas de automóviles que soñaba con una vida diferente (FOTOS)

Vivía en una modesta casa construida por su padre, un comunista y vendedor de piezas de automóviles, sin embargo Melania Trump tal vez siempre soñó con un estilo de vida de lujo.

Y es que hoy en día la vida de Melania Trump como la esposa de un multimillonario, está muy lejos de lo que fue su infancia, donde vivió en un estado comunista.

Daily Mail publicó unas fotografías inéditas de la próxima primera dama, en su ciudad natal, donde hablaron con algunos de sus amigos de la escuela y donde lograron captar su propia casa blanca, la que construyó su padre.

La infancia de Melania Knavs en la tranquila ciudad industrial de Sevnica – ahora parte de Eslovenia – en la década de 1970 y 80’s fue diferente a la de cualquier primera dama.

Su padre Viktor era un miembro del Partido Comunista que estaba bajo el mando del dictador yugoslavo Mariscal Tito, y por lo tanto Melania creció junto a su familia en una serie de apartamentos modestos.

Aunque según el diario Viktor también tenía ambiciones capitalistas que contagió a su hija.

Viktor, un vendedor de piezas de automóviles, conducía un Mercedes, y para cuando joven la Melania tenía 16 años, había construido una casa en la pequeña ciudad de Sevnica – población de 4.500 – para descansar los fines de semana junto a su familia. La propiedad está en las orillas del río Sava.

Mientras tanto, la madre de Melania Amalija trabajó como ejecutivo en una fábrica textil. Ella viajaba a Milán y París y le traía historias a Melania, las cuales la inspirarían para hacer su nombre en la moda internacional, algo que la llevaría a su encuentro Donald Trump.

Amigos de la escuela, recuerdan a Melania como una chica estudiosa que prefirió sus libros.

Su vecina y amiga de la niñez Mirjana Jelancic, de 45 años, quien es ahora directora de la escuela primaria en Eslovenia a la que ambas asistieron, dijo: “Amaba todo lo relacionado con el arte y el diseño. Ella siempre quería renovar las cosas viejas para hacerlas como nuevas”.

From a modest home built by her father to the future First Lady – The rise of Melania Trump https://t.co/WtiXfJ5ITq pic.twitter.com/6sNx7AXo1c

— Daily Mail US (@DailyMail) 12 de noviembre de 2016