La enamoró en las redes sociales y la dejó abandonada en otro país (VIDEO)

Una mexicana de 21 años vivió una pesadilla en otro país. La joven explicó a medios locales que conoció a un colombiano en enero pasado, a través de una aplicación de Internet, en donde él le hizo falsas promesas.

Noticias Caracol explicó que García llegó a Bogotá el 29 de septiembre y, junto a su supuesto enamorado, se instaló en un hotel de Fontibón. El hombre, apodado ‘Humberto’, le dijo a Liliana que era general del ejército y que trabajaba como piloto. “Hablábamos por Whatsapp, por redes sociales”.

El portal de Pulso dijo que el administrador del hotel afirmó que el romance de la pareja duró un mes y que ‘el general’, como es conocido, visitaba a la muchacha cada tres días, se quedaba con ella y pasaban bastante tiempo juntos. Aseguran que el colombiano le decía que tenía responsabilidades con el ejército y que en muchas ocasiones debía trabajar de noche, por lo que no podía verla en ocasiones.

Fue el primero de noviembre cuando jamás volvió a visitar a Liliana, originaria de Reynosa, Tamaulipas, y ahora ella lleva 3 meses viviendo allí en el hotel y con una deuda que se acumula, ya que el enamorado se llevó todo su dinero.

“De pensar que se le sube la cuenta no come. Me toca obligarla a que vaya a desayunar, al menos”, afirmó el administrador.

Y es que dijo que Liliana gastó todo su dinero en el viaje a Colombia y como no puede trabajar, no sabe cómo ahorrar para comprar su tiquete de regreso.



Los empleados del hotel buscaron la ayuda de la Embajada de México y Migración Colombia para que Liliana pueda llegar a su país, afortunadamente el director de Migración Colombia, Christian Krüger, afirmó que después de publicar la noticia una persona la ayudó y le pagará el boleto de avión para que regrese con su familia y pasar juntos la Navidad.