Jugador sobreviviente del Chapecoense recordó entre lágrimas como cambio de asiento de última hora le salvó la vida (VIDEO)

El defensor Chapecoense Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea, del club brasileño, reveló entre lágrimas como un cambio de última hora le salvó la vida.

De acuerdo al jugador, un dirigente del club le notificó un cambio de asiento de último minuto, el cual le pudo salvar la vida.

Según la publicación del Daily Mail, Ruschel estaba sentado en la parte trasera del avión , cuando el director del club Cadu Gaucho le indicó que tenía que cambiarse de asiento, en su viaje para disputar la final de la Copa Sudamericana.

“Cadu Gaucho me dijo que tenía que sentarme más adelante y así dejar que todos los periodistas estuvieran juntos en la parte trasera de la aeronave.

Incluso el jugador mencionó que no quería cambiarse pero Jackson Follman, otro de los sobrevivientes, me insistió que me sentara junto a él.

“Solo Dios puede explicar por qué sobreviví al accidente”, indicó.

El jugador dio la declaración, luego de su regreso a Brasil, tras la tragedia del 28 de noviembre en la que fallecieron entre otros 19 jugadores del equipo y 22 periodistas.

“Cuando me dijeron lo que había pasado, parecía un sueño, una pesadilla. Poco a poco me han ido contando lo que sucedió y estoy empezando a entenderlo”, afirmó Ruschel, en conferencia de prensa ofrecida en el estadio del club.