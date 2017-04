Jorge Ramos revela cómo cometer un ‘fraude millonario’ sin que nadie se entere

Para el periodista mexicano Jorge Ramos es muy sencillo cometer un fraude en México y robar 3,500 millones de dólares. Y es que afirma que lo anterior se puede hacer “frente a los ojos entreabiertos del gobierno de Peña Nieto”.

El conductor de Univisión hace una dura crítica al presidente de México, Enrique Peña Nieto, por nunca exigirle cuentas al recién detenido exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

Explica en su columna de cada semana que Peña Nieto estaba muy frustrado, pues cree que nada de lo que hace es aplaudido o reconocido, pues justo cuando anunció el arresto de dos gobernadores que estaban prófugos, en las redes sociales “había sospechas, memes y críticas”.

Añadió que ante la frustración, Peña Nieto se refugió en el albur y el machismo. “No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”, dijo el presidente a un grupo de reporteros tras un acto público.

Aún así Jorge Ramos afirma que no hay duda que los arrestos del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, son buenas noticias. “Están acusados de robarse millones de dólares y de múltiples actos de corrupción. Pero el crédito de su detención hay que dárselo a los gobiernos de Italia y Guatemala, respectivamente”.

Pero lo acusa de no actuar con anticipación, pues en el caso concreto de Duarte, Peña Nieto lo pudo arrestar “antes que se escapara de México y ni siquiera trató. Por eso las sospechas y las burlas al mandatario”.

Y es que las acusaciones de corrupción contra Duarte eran parte de un largo expediente creado desde el 2010, pues hay pruebas donde se puede ver fotografías que muestran a Peña Nieto y a Javier Duarte, ambos priistas, “abrazados y muertos de la risa. Parece que son de esos amigos que se pican el ombligo. Además, Duarte apoyó abiertamente la candidatura presidencial de Peña Nieto en el 2012 y el Presidente, recíproco, alabó a Duarte en una entrevista de televisión, diciendo que era parte de una nueva generación de políticos. O sea, eran cuatachos o aparentaban serlo”.

Es ahí donde Ramos se pregunta: “¿cómo te robas 3,500 millones de dólares sin que se entere el Presidente? El gobierno de Peña Nieto le envió un dineral al de Duarte para salud, educación y seguridad pública. Y Peña Nieto nunca le preguntó a Duarte, oye, ¿cómo te gastaste el billete que te envié?”, explica el presentador.

Y añade: “lo menos que podemos esperar de un Presidente es que vigile que los gobernadores no se roben el dinero de los mexicanos. ¿Acaso no es eso parte del trabajo del Presidente? Si no lo es, que por favor nos avise”.

Es por eso que el mexicano dice que pocos le creen a Peña Nieto y más tratándose de temas de corrupción: “¿El mismo Presidente que permitió que su esposa adquiriera una casa de siete millones de dólares de un contratista de su propio gobierno es el que ahora se quiere presentar como el zar anticorrupción?”, se cuestiona.