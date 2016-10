Hispana anuncia su embarazo en Facebook y sus amigos llaman a la policía (FOTO)

Una joven hispana de 14 años llamada Itzel anunció a través de Facebook que estaba feliz porque estaba a punto de ser madre. Aunque podría haberse tratado de otro caso de adolescentes embarazadas, no fue así.

La joven chilena decidió publicar una foto en su red social, en la cual daba la noticia de que estaba esperando un bebé.

El mensaje decía: “Tengo 14 años y me pone más feliz una patadita de mi bebé a un evento de electrónica. Tengo 14 años y voy a ser mamá, no me arrepiento. Vale la pena privarme de mucho con tal de tener a mi bebé en mis brazos. Ya quiero tenerte a mi lado”.

Uno de sus amigos le preguntó que quién era el padre del bebé, y su respuesta sorprendió a todos pues contestó que su propio padre.

Rápidamente sus contactos llamaron a las autoridades y la policía llegó a la casa para detener a su padre de inmediato.

Aunque la adolescente trató de proteger a su progenitor afirmando que el acto había sido consentido, su madre no está de acuerdo y se encuentra en plena lucha para que su ex marido pague por lo que hizo tras las rejas.

El padre de la joven se justificó diciendo que “desde los diez años su hija lo invitaba a salirse de las reglas y que finalmente no pudo contenerse más”, dijo el hombre quien espera ser juzgado por las autoridades.