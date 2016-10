Hermano de modelo desaparecida envía emotivo mensaje

Después de que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) reportara la aparición de la modelo mexicana Geraldine Méndez Victoria que se encontraba perdida en Brooklyn y que fue encontrada con vida en un hospital, su hermano envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Un consejo: si tienen hermanos, padres, hijos etc. en este momento vayan y abrácenlos mucho. Díganles cuánto los aman y no se alejen de ellos jamás. Si acaso están peleados ( no era mi caso) resuelven sus diferencias de una vez, ellos son su familia pese a todo y nunca se sabe que pueda pasar… yo ahora lo sé”, dijo.

Además agradeció a la gente que estuvo al pendiente de la desparición de su hermana, “no tenemos palabras para agradecer todo el apoyo de tanta gente. mil gracias a todos y cada uno los que me han escrito y me ayudaron a difundir en los grupos de facebook”.

Por su parte su mamá también agradeció y dijo a sus amistades que su hija se encontraba bien.

Actualmente, Geraldine Méndez se encuentra hospitalizada y junto a su padre, Hugo Méndez, quien el pasado viernes llegó a la ciudad de Nueva York en busca de su hija, con la cual su familia había perdido contacto desde el pasado sábado, 15 de octubre, dijo Univisión.

Según el NYPD, se indicaba que Geraldine Méndez Victoria, de 20 años, había sido vista por última vez el pasado domingo, a las 2:00 de la mañana, en el 345 de la calle Eldert, en Brooklyn.