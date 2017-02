Estadounidenses viviendo en México, tienen algo qué decirle a Trump (FOTO)

En las comunidades de Ajijic, Jalisco, y San Miguel de Allende, Guanajuato, considerados los principales “santuarios” de estadounidenses en México, las políticas de Donald Trump también provocan molestia.

A más de 2 mil kilómetros de distancia de Estados Unidos, en San Miguel de Allende habitan más de 14 mil ciudadanos de aquel país y algunos han participado en marchas y protestas contra Trump.

Algunos reconocen que las ofensas contra los mexicanos han sido desafortunadas y comienzan a provocar un distanciamiento entre ambos países.

“Estoy aturdida por la arrogancia y la ignorancia de este Presidente. Veo a Estados Unidos volviendo a los tiempos turbulentos de los años 60 y eso nos está doliendo a todos. Confío en México y sé que es un refugio de paz, comprensión y fortaleza”, dijo Sara Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, originaria de Nebraska, y residente desde hace 30 años en San Miguel de Allende.

Sandra Loridans tiene 77 años y desde hace 27 vive en Ajijic con su esposo, donde forma parte de la organización Democrats Abroad, que ha organizado marchas en Ajijic, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta y Mazatlán en contra del Presidente de EE.UU.

“Estamos muy involucrados y nos vamos a mantener muy involucrados, seremos muy proactivos. Estaremos observando todo lo que hace Trump”, afirmó.

Con pancartas de “Trump no es mi Presidente” y “Somos más fuertes juntos”, residentes y colectivos como The Lake Chapala Society, de Ajijic; y Lakesides Progressives for Action, de San Miguel de Allende, se han reunido en las principales plazas de sus comunidades para protestar contra las decisiones del Presidente.

“Todas sus ideas (de Trump) son locas y todo mundo sabe eso y espero que el Congreso de Estados Unidos y el Poder Judicial no van a hacer cumplir todas sus ideas, ya vemos eso ahorita, con lo que pasó con sus firmas en contra de los migrantes árabes”, señaló Terry Vidal, director de Like Chapala Society.

Paula Breitling, ex trabajadora del Gobierno de EE.UU retirada y promotora del colectivo Lakesides Progressives for Action, quien desde hace cinco años vive en Ajijic con su esposo, consideró que la llegada de Trump puede afectarlos directamente en las prestaciones de su retiro.

“Incluso viviendo en México, esto va a tener un profundo impacto en mí, y en muchas de las personas que somos de Estados Unidos, porque habrá severos efectos en algunas políticas de seguridad social que él intenta cambiar”, expresó.