Es Trump quien menos deporta, afirma gobierno de Nuevo León

A pesar de sus declaraciones, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos con el menos número de deportaciones de connacionales en los últimos años, afirmó el Gobierno estatal de Nuevo León en México.

Aunque sin detallar las cifras, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, dijo que la Administración de George Bush es la que estadísticamente tiene el mayor número de repatriaciones en el periodo enero-marzo, y Trump el más bajo.

“El número más alto de repatriados de enero a marzo -porque así lo tenemos medido por la llegada de Trump (en noviembre pasado)-, fue con Bush, y la más baja es la de Trump”, expuso el funcionario estatal.

“Contrario a todo lo que manejan los medios de que Trump va a regresar a todos… no es cierto, no está pasando, no lo están llevando a cabo”, añadió, “no está pasando nada fuera de lo que haya pasado siempre en la frontera de México y Estados Unidos”.

González dijo que en todo el 2016 hubo en total 6 mil 872 deportaciones, de las cuales mil 872 fueron nuevoleoneses y el resto personas de otros estados o países.

Sin embargo esto contradice a lo que afirman en Matamoros. Y es que a tres días de que termine marzo, por esta frontera se han deportado a mil 356 connacionales, 200 más que en el mismo periodo del año pasado.

Juan Antonio Sierra Vargas, encargado del módulo de atención a migrantes de la Diócesis de Matamoros, dijo que la cifra podría aumentar, ya que la repatriación concluye el viernes.

Explicó que en marzo del año pasado, fueron repatriados mil 200 personas y aún no termina el mes y ya se superó la cifra.

“Estamos teniendo un poco más de personas que el año pasado”, destacó.

Manifestó que solo un porcentaje de los deportados pide atención en la Casa del Migrante y quienes lo hacen se quedan no más de 72 horas, ya que regresan a sus lugares de origen.

Sierra Vargas precisó que el aumento en la repatriación se debe a las redadas que realiza a partir de este año, el Gobierno de Estados Unidos.

Refirió que por eso estiman que este mes la cifra supere los mil 500 repatriados.

“Todavía falta ver cuántos llegan del miércoles al viernes que es cuando concluye el proceso para Matamoros”, subrayó.

De acuerdo con la Diócesis de Matamoros, los migrantes que están siendo deportados por esta frontera son maltratados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, ya que durante su travesía hacia México permanecen atados de manos y pies, además de que son sometidos a temperaturas congelantes en centros de detención.

Francisco Gallardo López, director de las casas del migrante en Matamoros, indicó que este año han aumentado las quejas de connacionales por abusos.

“Nos dicen que los golpean, que los mantienen en cuartos muy fríos y que cuando salen de los centros de detención o las prisiones, los mantienen esposados o atados con cinchos todo el camino hasta llegar a la frontera”, señaló.

Manifestó que estos malos tratos, comenzaron a aumentar a partir de este año, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que deportaría a 4 millones de indocumentados.