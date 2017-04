Encuentran a niño perdido en McDonald’s… pero su mamá no lo ha podido ver

Se dio a conocer a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que fue localizado el niño Mauro Mendoza Castañeda, quien estaba desaparecido desde el lunes de un restaurante McDonald´s en el municipio de Zinacantepec, en México, informó el diario Excélsior.

La dependencia mexiquense señaló a través de Twitter que el menor, de 8 años de edad, se encontraba con su padre, por lo que se descartó que se tratara de un robo, más bien fue una sustracción familiar.

“El pequeño Mauro, de 8 años, ya fue localizado, se encontraba con su padre. Se ha descartado que haya sido objeto de algún hecho delictivo”, dijo.

Sin embargo el drama aún continúa para la madre pues en Facebook, la mujer informó que hasta el momento no ha visto a su hijo y aclaró que el padre se presentó tres días después para decir que él lo tenía.

“Durante tres días, a mí no se me notificó el paradero de mi hijo, es el momento que yo no lo he visto. ¿Se presenta tres días después para decir yo lo tengo? Porqué no hacerlo desde el primer día. Al señor se le llamó, y también de la fiscalía y no contestó el teléfono. Yo no he visto a mi hijo”, dijo en la red social.



Y aclaró en otro mensaje: “Lamentablemente en la redes sociales y algunos medios de comunicación han realizado comentarios a mi nombre que no son ciertos. La verdad es que yo en ningún momento supe que mi hijo estaba con su padre, desapareció del local de comida rápida, y cuando traté de comunicarme con él padre biológico, este no me contestaba. Recién me entero de que su padre ya lo entregó a las autoridades”.

Como se recordará, se informó que la tarde del 3 de abril, el menor estaba en el área de juegos y alrededor de las 18:40 horas, cuando su madre lo buscó para irse, ya no lo encontró.

La mujer pronto dio aviso a los empleados del establecimiento y a elementos policiacos, quienes implementaron un operativo y la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda que se difundió en redes sociales.