En pleno noticiero una conductora comienza su labor de parto (VIDEO)

Una conductora estaba en pleno noticiero cuando de pronto comenzó con las labores de parto.

Se trata de Victoria Fritz, del noticiero BBC Breakfast cuando estaba dando reportes financieros y sin que nadie lo notara comenzó a sentir dolores de parto.

Sin embargo no les tomó importancia y continuó dando la noticia, pero cuando ya no ignoró las señales fue cuando se le rompió la fuente en el mismo set.

En ese momento una de sus compañeras, Sally Nugent, la ayudó y la llevó al hospital ya que su marido se encontraba en el tráfico.

Según el portal de López Dóriga y la misma cuenta de Twitter de Fritz, ella fue trasladada a un hospital de Manchester donde dio a luz a su bebé.

Nunca se imaginó que el bebé llegaría tan pronto, ya que esperaba que naciera a principios de diciembre por eso nadie esperó que ocurriera durante el programa.

Friz dijo en su Twitter que su parto fue un verdadero trabajo en equipo.

Mientras que la BBC dijo un mensaje: “Victoria debería haber sido hoy nuestra presentadora de negocios pero en cambio tiene algunas noticias más interesantes que ofrecer”.

Congratulations @VFritzNews! Victoria should have been our biz presenter today – but instead has some more exciting news to deliver! pic.twitter.com/LBv75ucony

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 16 de noviembre de 2016