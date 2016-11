Ellos se salvaron de morir en accidente aéreo (FOTOS)

Nueve jugadores se salvaron de morir al no abordar el avión donde viajaban sus compañeros de la primera división brasileña rumbo a la final de la Copa Sudamericana, el cual se estrelló cerca de Medellín y dejó 75 muertos.

Por cambios de último momento esos futbolistas se quedaron en Brasil, según informó el medio brasileño SportTV, ellos son: Rafael Lima, Nenem, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Hyoran, Alejandro Martinuccio, Moises y Nivaldo.

Jogadores desolados no vestiário da Chapecoense pic.twitter.com/EWW7tp4Wik — DC Esportes (@esportesdc) 29 de noviembre de 2016

Después de que se conoció la lamentable noticia, los futbolistas que permanecieron en Brasil quedaron devastados, tal y como se muestran las imágenes publicadas en Twitter por el diario brasileño DC.

Según informa Univisión, Martinuccio, un futbolista argentino de 28 años, no subió al avión para viajar a Colombia ya que estaba lesionado y por cuestiones médicas le dijeron que no hiciera ese viaje.

“Estamos todos en el club, no podemos creerlo. Esperamos noticias, yo me salvé porque me lesioné. Siento un profundo dolor por mis compañeros. Lo único que puedo decir es que recen por ellos”, dijo en Radio La Red.

También se informó que otro de los que no abordaron la aeronave por problemas físicos es Demerson, defensa de 30 años.

Su hermana estaba con sentimientos encontrados pues dijo al diario O Globo que era un “milagro” que su hermano no haya abordado el avión, “he estado llorando desde que me desperté. Es una gran tragedia, no sabemos qué decir. Pero al mismo tiempo, estamos muy contentos porque Demerson no iba en el vuelo. Él habló conmigo y mi madre, quien está bajo shock aún”.

Uno más que contó con suerte fue Matheus Saroli, el hijo del entrenador Caio Junior. En su misma página de Facebook explicó que no pudo acompañar a sus compañeros ya que olvidó el pasaporte, sin embargo su padre sí murió en el accidente.

“Amigos: yo, mi hermano y mi madre estamos bien. Necesitamos fuerza. Les pido que nos den privacidad, sobre todo a mi madre y muchas gracias por todas sus llamadas y mensajes. Estaba en Sao Paulo hoy y no agarré el vuelo porque olvidé mi pasaporte. Somos fuertes y lo superaremos. Gracias a todos”, dijo el devastado joven.

El guardameta de 32 años Boeck, que era parte del equipo desde febrero no viajó ya que prefirió quedarse en Brasil para celebrar su cumpleaños, así lo dijo su agente a TSF Radio.

Univisión informó que Ivan Tozzo, vicepresidente del club brasileño, se salvó por una decisión de último momento ya que tenía pensado acompañar al equipo hasta Colombia. “Es costumbre viajar con los deportistas para darles apoyo. Yo estaba en la lista para ir con ellos, pero a la última hora desistí. Hemos sido muy pocos los que nos quedamos. La mayoría de nuestra comisión estaba allá. Es una tristeza muy grande saber que todos nuestros jugadores, nuestros compañeros, estaban en el vuelo. Chapecoense es un motivo de alegría para toda nuestra región. El pueblo entero está triste”, dijo Tozzo.