‘El Chapo’ hace fuerte confesión al médico del penal

“El Chapo” Guzmán confesó al doctor de la prisión que “se siente mal del cerebro” y que de seguir bajo el mismo trato en el penal, para diciembre ya no va a estar bien.

Lo anterior aparece en un documento de 22 páginas que elaboró el doctor J. Eric Chargoy, sicólogo que le aplicó el Protocolo de Estambul, método reconocido por autoridades de todo el mundo para determinar si un detenido fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A través del editorial de Carlos Loret de Mola del periódico El Universal se detalla que el narco dijo: “Si esto sigue así, creo que para diciembre ya no voy a estar bien”, según la forma textual de la prueba pericial, la cual contó con la aprobación por escrito y firmada del líder del Cártel de Sinaloa.

Según se informa el documento fue entregado por la defensa al juez para que exista constancia de las violaciones a los derechos humanos a El Chapo. “Me siento mal del cerebro. Se me están olvidando las cosas; para ir al baño a bañarme se me olvida la toalla (…) me acuerdo de muchas cosas pasadas, pero no de las recientes, a veces no recuerdo qué comí ayer”, explica el líder del Cártel de Sinaloa.

En las 22 páginas, El Chapo contó que debe tomar 13 pastillas cada día, cuando antes no tenía prescrito ningún medicamento.

También Loret de Mola asegura que de este estudio hay otra prueba que elaboró el doctor, Julio César Ayuzo, en donde también se determinó que Guzmán Loera sufre “trastorno de ansiedad generalizada, acompañada por un síndrome de privación sensorial, que están asociados y relacionados con prácticas de tortura” y le fue diagnosticado un trastorno neurocognitivo leve.

El editorial de El Universal afirma que el documento de J. Eric Chargoy R está fechado el 11 de octubre de este año, mientras que Ayuzo González, es de 10 diez páginas y se estableció que a El Chapo le administran ansiolíticos.

“De acuerdo con este médico siquiatra forense, no se recomienda su uso prolongado. Su diagnóstico fue concluido el 2 de septiembre pasado. Ayuzo es perito en Medicina del Consejo de la Judicatura Federal y perito en Siquiatría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”.

Se aclara que después de ser ingresado al penal del Altiplano, luego de su recaptura en enero de este año, Guzmán Loera, según estos estudios, para febrero reportaba “cefalea tipo pulsátil con nausea ocasional, exacerbado por estrés e insomnio, crisis hipertensiva reactiva y ansiedad moderada” y que para abril se tenía ansiedad elevada y estado depresivo.