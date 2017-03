ÚLTIMA HORA: EE.UU. condena que TSJ de Venezuela “usurpe poderes de la Asamblea Nacional”

El Gobierno de Estados Unidos “condenó” hoy la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de “usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.

“Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela”, dijo el portavoz en un comunicado.

Toner subrayó que “las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias”.

“Pedimos al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos”, reiteró el portavoz.

Además, Estados Unidos consideró que, “en lugar de socavar las instituciones democráticas de Venezuela, el Gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana”.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

Hoy mismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tachó de “autogolpe de Estado” la maniobra de la alta corte, y reiteró la necesidad de convocar de manera “urgente” un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.

Almagro solicitó en un informe el 14 de marzo pasado la suspensión de Venezuela del ente si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes, petición ante la que 14 países americanos, entre ellos los más grandes del continente, decidieron exigir al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los “presos políticos” en una declaración conjunta.

Sin embargo, dicho paso ha sido insuficiente para activar el proceso de suspensión del país caribeño solicitado por el secretario general.

Esta misma semana, 20 países de los 35 Estados miembros (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962), consensuaron una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta “en el menor plazo posible” para “apoyar el funcionamiento a la democracia y el respeto al Estado de Derecho” en Venezuela.

Venezuela Awareness alerta de “gravísimas consecuencias” de “golpe de Estado”

La organización de derechos humanos Venezuela Awareness (VA) alertó hoy a la comunidad internacional de las “gravísimas consecuencias inmediatas” del “golpe de estado” producido, a su juicio, en Venezuela.

Venezuela Awareness (Vigilante) acusó al Tribunal Supremo de Justicia de haber “roto el hilo constitucional” al “arrasar” la Asamblea Nacional y otorgar poderes especiales al presidente Nicolás Maduro con dos fallos que consolidan “la dictadura en Venezuela”.

La organización con sede en Miami denunció que ahora “los ciudadanos venezolanos pueden ser juzgados de acuerdo al criterio del Poder Ejecutivo, asumiendo funciones del Poder Judicial”, y los asambleístas, privados de su inmunidad parlamentaria, pueden ser juzgados por “traición a la Patria” entre otros delitos graves.

“No hay democracia y estamos ante un gobierno que no cede, no escucha y no tiene intenciones de hacer un giro a la democracia. Todo el poder ilimitado se encuentra en manos de Nicolás Maduro” y, con esto, se produce “el fin de la democracia venezolana”, señala un comunicado de VA.

La organización manifestó su “alarma” porque el TSJ haya intentado “dar un baño de legalidad para atornillar en el poder a Maduro” con argumentos que se basan en el “enemigo interno” y la “injerencia exterior”, “frases típicas de las dictaduras”.

A juicio de la organización, con un presidente con poderes “ilimitados” y antecedentes de “acusar y señalar a sus opositores como traidores, amenazándolos con cárcel, nos enfrentamos a un panorama gravísimo para el futuro inmediato”.