Difunden en redes video de Duarte riéndose tras detención (VIDEO)

Un video de 19 segundos en el que aparece el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tras ser detenido ha comenzado a circular a través de redes sociales.

En la grabación se ve a Duarte sentado en una silla en el lobby del hotel donde fue detenido anoche en Guatemala, sin embargo, la actitud corporal del ex mandatario es relajada y sonriente a pesar de estar esposado.

Se escuchan las voces de al menos dos personas que no están a cuadro y se puede observar como Javier Duarte voltea de un lado a otro para seguir el hilo de la conversación. Aunque no es audible lo que se dice en la grabación, se puede ver que Duarte Ochoa sonríe un par de veces y apunta: “¿Te está molestando?”.

Javier Duarte de Ochoa tuvo su última aparición pública el 12 de octubre de 2016, cuando pidió licencia a su cargo como gobernador de Veracruz. En aquella ocasión dijo en entrevista con Loret de Mola que el permiso era solicitado “para enfrentar los cargos en su contra”.

Fue hasta seis días después cuando un juez federal otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión solicitada en contra del ex mandatario por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Duarte fue capturado al oeste de la capital guatemalteca. Tras su detención y de que un juez le hiciera saber el motivo de su captura, Duarte fue trasladado a la capital de Guatemala y recluido en la prisión de Matamoros, ubicada dentro de un cuartel militar.

El ex gobernador de Veracruz de 43 años, llegó a la capital custodiado por lo menos dos docenas de policías guatemaltecos y a su ingreso a prisión dijo: “No tengo comentarios, gracias” a preguntas de The Associated Press.

El ex gobernador estuvo prófugo de la justicia mexicana desde hace seis meses. La Procuraduría General de la República en un comunicado dijo el sábado que ya trabaja en la solicitud de extradición.

Esposa de Duarte puede andar libre en el país: PGR

Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente en el país y en cualquier territorio que desee.

Esta información fue confirmada por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) en conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala.

El subprocurador aclaró que ni Macías Tubilla ni la familia cercana del ex gobernador de Veracruz tienen órdenes de aprehensión.

“Karime No tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando por lo que ellos están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana. Entonces ellos pueden moverse libremente en México y en el país que corresponda”, aclaró Alberto Elías Beltrán.

#JavierDuarte y KarimeMacías se conocieron en la universidad en la CDMX. ¿Por qué se enamoró de él? #Entrevista.(javierduartetv, junio 2010) pic.twitter.com/0Rr6VzEEmg — Monire Pérez-López (@monirepl) April 17, 2017

Javier Duarte de Ochoa fue detenido este sábado en Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala, cuando se encontraba hospedado en la Riviera de Atitlán en compañía de su cónyuge. Karime Macías no fue detenida ni es perseguida.

“A la familia no se le está dando seguimiento ni está en proceso de extradición, su familia cercana, por eso no tenemos conocimiento ni estamos indagando su situación migratoria”, dijo en la conferencia Omar Hamid García Harfuch, titular de la AIC.

Duarte fue detenido en cumplimiento de la Notificación Roja emitida por la Interpol por la probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex mandatario ha sido notificado de la detención provisional con fines de extradición para ser presentado ante la justicia mexicana y se encuentra recluido en la cárcel del cuartel de Matamoros en tanto se lleva a cabo el proceso de extradición. (Con información de El Universal, Reforma).

Este pasaporte ayudó

El diario Milenio afirmó que la captura de un hombre al que se le aseguraron pasaportes falsos para Javier Duarte y su esposa Karime Macías Tubilla, así como 7 mil 500 dólares, en Tapachula, Chiapas, en noviembre del año pasado, le dio la pista a las autoridades de que el ex gobernador se encontraba en Guatemala.

En conferencia de prensa en Guatemala, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, explicó que tras la captura de ese hombre determinaron diferentes líneas de investigación de la estancia en el país centroamericano de diversas personas que estaban ayudando al ex priista.

Por ello, dijo, elementos de la corporación se trasladaron a Guatemala para determinar la posible ubicación del ex gobernador. Durante las labores, se localizaron diversas propiedades en Alto Valle y Antigua, en ese país, en los que se realizó vigilancia y monitoreo permanente.

García Harfuch dijo que también identificaron diversas aerolíneas que brindaron servicios privados en la región para el traslado de Duarte de Ochoa.

Mexicanos se burlan con memes

A escasos minutos de haberse dado a conocer la noticia de la captura del expolítico veracruzano Javier Duarte en territorio guatemalteco, usuarios inundaron las redes sociales con memes alusivos al hecho, demostrando una vez más el humor negro que caracteriza a los mexicanos, incluso en temas tan serios y trascendentales como este.