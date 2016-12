Día de luto tras ataques que dejan 38 muertos (VIDEO)

Turquía declaró el domingo un día de luto nacional después de que 38 personas murieran y 155 resultaran heridas en dos explosiones gemelas cerca de un estadio de fútbol, un nuevo atentado a gran escala que golpea a un país enfrentado a varias amenazas de seguridad.

Las bombas iban dirigidas contra la policía y mataron a 30 agentes, además de siete civiles y una persona aún por identificar, indicó el domingo de madrugada el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu. Trece personas fueron detenidas en relación con el “ataque terrorista”, añadió.

El primer ministro, Binali Yildirim, ordenó en un comunicado que las banderas ondearan a media asta en todo el país y en las delegaciones extranjeras turcas.

Nadie reclamó en un principio la autoría del ataque, pero un funcionario dijo que las sospechas se centraban en milicianos curdos.

En declaraciones a la televisora privada CNN Turk, el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, dijo que “la flecha apunta al PKK”, en referencia al ilegalizado Partido de los Trabajadores del Curdistán, que libra una insurgencia desde hace décadas.

FOOTAGE: The moment bomb targeting riot police outside Besiktas Stadium explodes. pic.twitter.com/CQYjnWit7t

La cifra de víctimas civiles era baja porque cuando se produjeron las explosiones, los aficionados ya habían abandonado el recién construido Vodafone Arena del club Besiktas en Estambul tras un partido de la liga turca. Los testigos dijeron haber oído disparos tras las detonaciones.

“Una vez más hemos visto esta noche en Estambul el feo rostro del terrorismo, que socava todo valor y decencia”, dijo el presidente de Turquía, Reep Tayyip Erdogan.

Catorce de los 155 heridos se encontraban en cuidados intensivos y cinco de ellos estaban en cirugía, indicó Soylu, añadiendo que un total de 136 personas seguían hospitalizadas.

La primera explosión, la más fuerte, se registró cerca de las 19:30 de la noche, después que el equipo local Besiktas derrotara 2-1 al visitante Bursaspor en la liga turca. Erdogan explicó que se piensa que por el momento del ataque, los responsables pretendían causar el mayor daño posible.

Sounds of explosions captured on live TV broadcast in Istanbul. pic.twitter.com/YXVkLxKnAb

— Breaking911 (@Breaking911) 10 de diciembre de 2016