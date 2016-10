Declaraciones de Peña Nieto causan polémica

El presidente no se levanta pensando cómo jod… a México, al contrario, quiere que le vaya bien, aseguró Enrique Peña Nieto.

Al participar en un foro de negocios, el Jefe del Ejecutivo federal defendió su gestión y dijo reconocer que se han cometido errores, pero pidió valorar los logros.

“Mi único propósito ha sido que a México le vaya bien. Estoy seguro que los anteriores Presidentes también no han tenido otra misión más que esa”, sostuvo.

“Nadie despierta, un Presidente no creo que se levante ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo jod… a México, siempre pensando en cómo hacer las cosas bien para México”.

Insistió que él no quiere caer en la “autocomplacencia”, pero recalcó que México ha fincado, construido y edificado nuevos cimientos para impulsar una transformación real e institucional.

Y así como ha sucedido en décadas pasadas, en las que se dudó de las nuevas instituciones y reformas, añadió, esto está sucediendo en este momento.

Sin embargo, aseguró, sigue pensando que lo construido en esta Administración permitirá modelar una mejor nación.

“La ley por sí misma no hace el cambio, la instrumentación tampoco por sí misma, más bien esta convergencia de esfuerzos, entre la instituciones se van consolidando y la participación activa de la sociedad”, expresó.

“Sí hablemos bien de México, no estoy pidiendo que hablen bien del Gobierno, cada quien tendrá su opinión sobre el Gobierno, sobre su desempeño, si hemos cumplido o no. Repito, no caigo en autocomplacencias, soy el primero en reconocer fallas, errores, desaciertos, pero también reconocer avances y logros que hemos tendido”.

