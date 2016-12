ÚLTIMA HORA: Cuauhtémoc Blanco se declara en huelga de hambre como protesta por juicio político (VIDEO)

El exfutbolista y alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco anunció anoche, una huelga de habre tras la aprobación de un juicio político en su contra por parte del Congreso de Morelos.

La huelga de hambre la inició anoche en la catedral de Cuernavaca y su demanda es que “alguna institución de estado de derecho y garantice la restitución del equilibro demócrataico del estado”.

“Han tratado de quitarme a como de lugar, el mandato que la gente de Cuernavaca me dio con su voto. Es evidente que les estorba que yo gobierne con y para la gente. me persiguen porque yo he denunciado los actos de corrupción y abuso de autoridad en Morelos”, escribió el exjugador de le selección mexicana, en la red social Facebook.

De acuerdo a la agencia EFE, con 27 votos a favor y una abstención, el Congreso estatal dio luz verde al inicio de un juicio político contra Blanco al considerar que no dijo la verdad sobre su residencia en el estado y no contaba con los cinco años que establece la ley para ser candidato.