Con su hijo en brazos, trata de impedir la boda de su ex (VIDEO)

Una mujer llegó con su hijo en brazos para tratar de impedir la boda de su ex, pero los familiares del novio no la dejaron entrar y se armó una trifulca. No, no se trata de la escena de una telenovela, sino la realidad de una mujer de apenas 19 años de edad y su bebé de tan sólo dos meses.

Y es que según reportaron medios peruanos, la joven madre -identificada como Yeli Fernández Lozano- se enteró de que su ex novio -Ever Franco Rojas Valerio- se iba a casar con otra mujer, decidió irrumpir en la ceremonia civil para reclamar el apellido y la pensión que no le ha querido dar al niño.

“No, no lo quiere reconocer. Se enteró que estaba embarazada y se quiso dar a la fuga”, dijo Yeli a la cámara de un noticiero peruano.

Yeli iba acompañada de su hermana, quien opinó que “tiene que reconocer a su hijo de dos meses. Aún no lo firma (reconoce) y tampoco le pasa la pensión que le tiene que dar”.

Cabe destacar que, se trataba de una ceremonia masiva en la Plaza Mayor de Chimbote, Perú, donde se estarían casando 84 parejas.

Al final, los familiares del novio y el personal de seguridad sacaron a las mujeres y la ceremonia transcurrió con normalidad.