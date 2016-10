Clienta humilla a empleada por su color de piel, pero mire la lección que le dieron

Cuando Josie Ajak llegó a trabajar a Cairns Café esa mañana, nunca imaginó que experimentaría uno de los incidentes más lamentables de su vida con una clienta. Pero ahora Josie ha recibido el apoyo viral del mundo entero, que al igual que ella piensan que el racismo debería acabar.

Ese día la chica originaria de Sudán del Sur estaba atendiendo el mostrador, cuando una clienta que estaba postrada en una silla de ruedas se acercó y le dijo: “Me niego a ser atendida por una persona negra, ¿me puedes conseguir una chica blanca?”, según reportaron diversos sitios alrededor del mundo como ABC News.

El compañero de Josie no podía creer que en pleno siglo XXI alguien se atreviera a pronunciar una frase que pareciera sacada de un libro de historia, pero ella tranquilamente le respondió “esta señora es racista y no vamos atenderla”.

La anciana estuvo esperando, “supongo que para que yo pidiera una chica blanca que la atendiera, durante unos cinco minutos y luego se fue con su rabia en su silla de ruedas”, dijo Josie según ABC News.

Cuando Josie le contó a su amiga Jade Arévalo sobre el incidente, ésta se indignó tanto que escribió en Facebook para descargar su furia.

Desde entonces, el mensaje ha conseguido cientos de comentarios en apoyo a Josie Ajak. “Es sorprendente ver todo el apoyo de todas estas personas que nunca he conocido, que no tienen ninguna idea de quién soy, pero aún así me están apoyando y me respaldan”, dijo.

“Me gustaría dar las gracias a ellos, porque el racismo es un problema enorme en el mundo… por dentro todos somos iguales y me alegro que todas esas personas que han publicado estén de acuerdo con eso”.

La joven opina que a pesar de que ese momento había sido una experiencia desagradable, sirvió para recordar a la gente lo que puede ser y no ser tolerado.

“Hoy es otro día más en el trabajo, pero es un poco diferente porque haber pasado por esto simplemente significa que ahora todo el personal sabe que este tipo de comportamiento no es aceptable”.

“Cualquier persona que entra y es racista o se comporta de esa manera, será llevada (fuera), no les estaremos sirviendo”.

La publicación ha recibido más de 20 mil “Me Gusta” y miles de comentarios en los que repudian al acto de la clienta, mientras respaldan a la trabajadora.