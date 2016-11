Castro desafió a 10 presidentes de Estados Unidos

Durante el tiempo que Fidel castro estuvo en el poder fue antagonista de 10 presidentes de Estados Unidos.

Desde Dwight Eisenhower hasta George W. Bush. Castro siempre fue una “piedra en el zapato” de los gobiernos estadounidenses, durante los 49 años que lideró la revolución cubana.

El momento más crítico ocurrió durante la administración Kennedy (1961-1963), cuando ocurrieron la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, la cual estuvo a punto de desencadenar una guerra mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Curiosamente en el 2016, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en llegar a suelo cubano desde que los revolucionarios tomaron el poder en 1959.

Obama no se reunió con Fidel Castro.

10 different US presidents occupied the White House while Fidel Castro was in power https://t.co/C63rjLC66N pic.twitter.com/ukv0PfHKZv

— BBC News (World) (@BBCWorld) 26 de noviembre de 2016