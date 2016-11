Carlos Slim habría perdido $5,100 mil millones por triunfo de Trump

Carlos Slim, el hombre más rico de México y el quinto del mundo, habría perdido $5,100 millones luego del sorpresivo triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

La pérdida fue producto de la caída del peso mexicano tras las elecciones en Estados Unidos, la cual de acuerdo al sitio Yahoo Finance fue de un 12%.

La caída con respecto al dólar fue consecuencia del pánico que generó en los mercados mexicanos la sorpresiva victoria de Trump ante la demócrata Hillary Clinton.

El resultado y el posterior decrecimiento de la moneda mexicana habría afectado a otros millonarios mexicanos como Eva Gonda Rivera y Lorenzo Servitje Sendra, quien es fundador del Grupo Bimbo, entre los dos, habrían perdido cerca de $6 mil quinientos millones.

