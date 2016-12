Azafata sobreviviente del avión de Chapecoense da su primer mensaje en Facebook (FOTOS)

A tan sólo unos días del terrible accidente aéreo en el que murieron integrantes del equipo Chapecoense, la azafata Ximena Suárez Otterburg recordó en Facebook a sus compañeros del vuelo y afirmó que aún está en “shock” y no tiene palabras para explicar el dolor.

“Mi ángel lugo, estas en el cielo amigo mio con los demas, voy a extrañar tus ocurrencias, las escapadas a comer pastas, las risas, todo compartimos tanto que no tengo palabras para explicar el dolor q siento al igual con David Vacaflores , Micky Quiroga, alex Alex Richard Quispe Garcia, gus encinas, capi Ovar goytia, dios no puedo explicar el dolor q siento, hasta ahora estoy en shock! Siempre en mis corazones mis compañeros, hermanos, amigos de corazón hasta pronto mis roscas! Vuelen alto que cuando me llegue el momento los alcanzare! (sic)”, fue el primer mensaje que escribió desde la Clínica Somer de Rionegro, donde aún está en recuperación.

Según el diario Excélsior la auxiliar del vuelo fue una de las seis sobrevivientes a la tragedia y compartió algunas imágenes de los miembros de la tripulación.