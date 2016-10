Aseguran que Peña Nieto le dijo a Obama ‘me equivoqué’

Según el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, a través de su columna del periódico El Universal, asegura que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció una disculpa al presidente de Obama y a Clinton, por la visita de Donald Trump a tierras aztecas.

En su columna el conductor afirma que son tres veces las que ha tratado de comunicarse Peña Nieto con la Casa Blanca y con la candidata demócrata.

Lore de Mola afirma que su información proviene de alguien que tuvo “acceso a esta reuniones”, por lo que su nota periodística representa una interpretación de los hechos.

Pone de ejemplo que durante el funeral del viernes, en Israel, “el presidente Enrique Peña Nieto cerró el triángulo. “Sucedió durante el funeral del ex premier israelí y premio Nobel de la Paz Shimon Peres”, donde el mandatario mexicano sostuvo una conversación con Bill Clinton, ex mandatario estadounidense y esposo de la la aspirante demócrata”.

Loret de Mola explica que este es “el tercer esfuerzo por realizar una Operación Cicatriz con los demócratas en Estados Unidos. Durante un mes, por tres vías ha intentado reparar la herida que dejó la visita a México del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. La de Bill fue la tercera”.

Incluso afirma que ha habido frialdad de parte de Obama la cual fue muy evidente, “la primera señal sucedió en China, durante la cumbre del G-20, a los pocos días de la visita del magnate a la capital mexicana. Enrique Peña Nieto sintió el frío de Barack Obama desde el saludo. El presidente americano fue cortante, seco, sin la calidez habitual con la que solía conversar con su vecino del sur. Peña Nieto acusó de recibo. El equipo que lo acompañó a la gira también”.

Dice que durante ese evento, el presidente Peña Nieto fue sentado a solicitud de Obama cerca de él: “el presidente de México también detectó una señal: en la cena privada de mandatarios lo pusieron al lado de Obama. Esas cosas no suceden por casualidad. El presidente más poderoso del mundo decide quién se sienta a su lado y quién no”.

“Obama le repitió la dosis: se puso a platicar con quien estaba del otro lado de Peña, dándole al presidente mexicano media espalda. Durante todo el inicio del convivió lo tuvo al lado, y prácticamente no le dirigió la palabra más que el mínimo saludo inicial de buen provecho”, comenta.

Dice que cuando finalmente el presidente de México logró dialogar con Obama, Peña Nieto “ofreció una disculpa a Barack Obama. Partió de eso para después tratar de explicarle por qué lo hizo. Y le repitió los argumentos que hemos escuchado los mexicanos: el riesgo estructural que implica Trump para el país, la necesidad de tender puentes por si llega a ganar, etcétera. Pero remató al final con un: fue un error, me equivoque”, afirmó el periodista en su columna.

Loret afirma que de acuerdo a la información que le proporcionaron, existe una negativa de la Casa Blanca y de Hillary Clinton a tratar con el presidente mexicano, pues la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, intentó tratar “directamente con el equipo de Hillary Clinton. Cabildeos, reuniones, llamadas, correos tratando de explicar, de cuajar una visita de ella a México. La respuesta ha sido contundente: no. Pero habría contestado también que: ya no se preocupen, ya no insistan, ya entendimos, nos vemos después del 8 de noviembre”.