Aseguran que papá de Rubí se lanzará como candidato por el PAN

Crescencio Ibarra aprovechará los reflectores que se ganó con la fiesta de XV años de su hija Rubí, para lanzarse como candidato a la presidencia municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al menos así lo aseguró Marco Sifuentes, director de la empresa Merkamorfosis, quien será la encargada de asesorar al papá de Rubí y a su tío, Pedro Ibarra, quien contenderá por la alcaldía de Charcas, el municipio vecino.

Según la revista mexicana Proceso, Sifuentes es el empresario que dirigió la campaña electoral del panista Javier Corral a la gubernatura de Chihuahua, diseñó el logotipo oficial de la actual administración y creó el lema “Amanece para todos”. Actualmente, lleva la campaña de varios programas gubernamentales en esta entidad y presta asesoría a diversos políticos panistas.

El empresario escribió el pasado lunes 26 el siguiente mensaje, en su muro de Facebook: “Con mi amigo don Crescencio Ibarra, el famoso papá de Rubí, a quien le regalaré su campaña a presidente municipal de Villa de Guadalupe, SLP y su hermano Pedro, a quien llevaremos a la presidencia municipal de Charcas. Incluye estrategia, publicidad, branding y social media, con la producción, luego nos acomodamos. En #MKF lo decimos mejor”.



En entrevista con el sitio especializado Merca20.com, el consultor explicó que “decidimos ofrecerle de manera gratuita los servicios de nuestro despacho de mercadotecnia política, en virtud de que nos enteramos de que el señor tiene una carrera política, su familia también. Nosotros le vamos a regalar esos servicios”.

Sifuentes explicó que “lo primero que debe de tener un candidato para aspirar a ser presidente municipal o gobernador es una base social, un posicionamiento previo, que la gente lo conozca. Esto se encuentra de sobra, es un personaje (Crescensio Ibarra) que tiene un gran posicionamiento, una gran recordación, no solo en su municipio, sino a nivel nacional e internacional y esto le da una gran oportunidad. Tiene hecha la mitad de la cama, lo que debe hacer ahora es tomar buenas decisiones, estrategia y profesionalizar esas aspiraciones”.

Por último, como mercadólogo le da “mucho gusto que sucedan este tipo de fenómenos, porque es una especie de revancha de la sociedad hacia los medios tradicionales, que monopolizaban teniendo una concesión pública y explotaban a su beneficio y hoy, el hecho de que las personas puedan comunicarse de manera directa es una maravilla”.

Aseguró “que hay un antes y después a partir del fenómeno de Rubí y es una lección no nada más para los políticos, es una lección para las empresas comerciales, instituciones, universidad y los propios medios de comunicación, que tienen que modernizarse subiendo la apuesta y poder utilizar las plataformas electrónicas”.

Sin embargo para muchos usuarios esa decisión no fue bien recibida, “lástima leer esto… si no es partida de ajedrez. Qué pena”, “no lo puedo creer…”, “ahora todo es más claro, el video de la invitación no fue accidente”, “dígame por favor que es broma”, fueron algunos comentarios que le escribieron al político que hizo el anuncio.

Otros le cuestionaron si el papá de Rubí está preparado para gobernar, “creo que lo primero sería capacitarlo para un puesto de gobierno; yo sí quiero que todos los gobernantes estén capacitados para eso, no sólo se trata de hacer negocio por ganarse una lana, se trata de lo mejor para México”, le escribió una persona. A lo que Marco Sifuentes respondió, que sí estaba “muy capacitado”, pues Cresencio “ya fue regidor” anteriormente.