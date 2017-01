Aseguran que luego de matar a su esposa, mexicano le escribe este mensaje en Facebook (FOTO)

Una joven mexicana llamada Martha Elena Morales Ruelas, de 21 años de edad, fue encontrada sin vida el pasado 23 de diciembre en una casa abandonada, ubicada sobre avenida Chiapas y calle 38, en la colonia Campestre, en San Luis Río Colorado.

Según el periódico Excélsior, las líneas de investigación condujeron a Mario Alberto Moreno Soto, de 27 años de edad, quien era la pareja sentimental de la occisa.

Incluso también familiares de la víctima señalaron a Moreno Soto como probable responsable del homicidio, debido a que supuestamente la golpeaba constantemente.

En una de las declaraciones, se asegura que que Martha pensaba separarse, pero el temor y sus dos hijos eran motivos por los que no se atrevía a dar el paso de dejarlo.

Sin embargo conforme fueron avanzaron las investigaciones, se encontró un mensaje en el muro de Facebook de Mario Alberto Moreno Soto, en el que se despedía de su esposa, el diario mexicano asegura que el contexto y el tiempo en que fue subido a la red social, fortalecieron la hipótesis de que el esposo era el victimario. Este es el texto:

“Me siento tan mal de lo que pasó, pero muchas veces no queda de otra más que seguir adelante, he perdido lo que más he querido y me ha dejado un gran dolor que descanses en paz mi HADA ELENA, gracias por estos siete años que me diste a tu lado”.



Algunos de los usuarios lo acusaron de ser culpable del crimen y le recriminaron los malos tratos que supuestamente le daba: “Todavía (tiene el) descaro de publicar y poner imágenes supuestamente muy dolido, sabía de lo que era capaz ojalá y se pudra en la cárcel él y si tuvo complices también. A cada quien le llega su karma”, “Ojalá te pudras en el infierno por habernos arrebatado a Elena!!!!”, le escribieron.

Se dio a conocer que el 21 de diciembre al parecer la pareja discutió por una imagen en que Martha Elena aparece al lado de otro sujeto; la pelea aumentó y afirman que Mario Alberto asfixió a la joven, para luego abandonar el cadáver en un predio y tras ello la reportó desaparecida.

El periódico El Debate asegura que algunos testigos mencionaron que Martha Elena les confesó que su cónyuge casi le “arrancaba” un pezón a mordidas, pero él se justificó diciendo que solo estaba jugando. El mismo diario afirma que el exmilitar se había robado a su mujer a la edad de 13 años y que ya existían antecedentes de violencia familiar.