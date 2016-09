Alicia Machado dice que lloró al ver a Clinton defendiéndola ante Trump (VIDEO)

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, inesperada protagonista del primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton, dijo hoy que lloró al ver a la candidata demócrata defenderla de pasados ataques del magnate neoyorquino cuando dirigía el concurso de belleza.

“Me puse a llorar porque nunca me imaginé que una persona tan importante como ella le importara y supiera de mi historia”, explicó Machado en una teleconferencia con periodistas.

Machado, quien recientemente se hizo ciudadana de EE.UU. y dijo que votará por Clinton, dijo que supuso una “gran sorpresa” oír a Clinton mencionar su caso y lamenta ser una persona “incómoda” para Trump, pero que son ciertas sus acusaciones de que la insultó y vejó.

“Yo sé muy bien de lo que es capaz (Trump), y por eso mi lucha para hacer entender a la comunidad latina que tenemos que apoyar a EE.UU. y regresarle todo lo bueno que nos ha dado participando en estas elecciones”, indicó.

Durante el primer debate presidencial, este lunes, Clinton puso a Machado como ejemplo de las mujeres a las que el magnate ha insultado.

“A esta mujer la llamó ‘Doña Cerdita’ (‘Miss Piggy’). Después la llamó ‘Doña Labores Domésticas’ porque era latina. Donald, ella tiene un nombre. Su nombre es Alicia Machado”, afirmó Clinton.

Machado, la primera Miss Universo después de que Trump compró la empresa que gestionaba el concurso, consideró que muchas mujeres se identifican con su caso.

“Apoyaré a Clinton hasta el final, compartiendo mi experiencia y enfocándome en que el abuso, irrespeto y la violencia a la mujer debe terminar”, dijo la modelo y actriz.

Dijo que su caso es la “la punta del iceberg” de lo que otras mujeres han debido vivir con Trump y que su historia pueda servir para “abrir los ojos” y cambiar la mente de algunas personas que tengan intención de votar al magnate neoyorquino.

Trump volvió hoy a la carga en sus ataques a la modelo venezolana, a la que describió en el programa de televisión “Fox and Friends” como “la peor persona” que pasó por el concurso de Miss Universo.

Machado defendió hoy que ya no es aquella joven de 18 años que fue Miss Universo y a la que Trump, según ella, “maltrató”, aunque reconoció que sigue sintiendo “miedo” del candidato republicano, aunque menos que entonces, cuando no se atrevió a denunciarle por un supuesto impago.

Consideró que, durante el debate, el republicano no esperaba ese ataque de Clinton, pues, apuntó, no se debe acordar ya de aquella joven a la que “insultó, ofendió y maltrató en miles de ocasiones durante un año”.

En su opinión, en el debate quedaron patentes las diferencias entre ambos candidatos: “Fue mirar la brutalidad (de Trump) contra la inteligencia y la tranquilidad” de Clinton.

“Fue un debate muy claro, Clinton es la persona adecuada”, consideró la también empresaria, quien apuntó que la aspirante demócrata tuvo “mucha paciencia para poder aguantar a esta persona (Trump) atorrante, tan corriente, tan vulgar y grosero”.

La modelo indicó que el “racismo no se quita” y el país no puede arriesgarse a tener a alguien “tan violento y malhumorado” como presidente.

Machado, para la que supone un “honor y una responsabilidad” que Clinton le mencionara en el primer debate, indicó que no ha vuelto a encontrarse con Trump desde que dejó de ser Miss Universo.

“Estas elecciones están siendo una pesadilla porque nunca imaginé que tendría que volver a ver a Trump haciendo comentarios estúpidos y siendo machista y misógino”, dijo.

The woman Trump called “Miss Piggy” has a name: Alicia. #debatenight pic.twitter.com/XlthzE8X8j

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 27 de septiembre de 2016