¿Tragedia en concurso de la ‘Chiva’ en fiesta de Rubí? (VIDEOS)

La famosa Chiva de los 10 mil pesos (500 dólares) en la fiesta de Rubí, terminó de forma trágica. Y es que mientras algunos medios como El Universal y Univisión confirmaron que hubo una persona muerta, los mismos jinetes desmintieron que se haya tratado de un asunto de gravedad.

Se trata de Félix Peña, habitante del poblado de Jesús María de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, quien había asistido al paraje conocido como Laguna Seca, donde se celebraba la competencia denominada la “chiva” y es dueño de uno de los caballos que compitieron.

Cabe destacar que cuando inició la competencia, la policía les pedía a los visitantes que se hicieran a un lado, porque iba a comenzar la carrera y no había vallas de seguridad.

El medio capitalino afirma que el jinete fue arrollado por su propio caballo.

En un video que publicó el portal de Hora Cero se puede ver el momento del trágico suceso, cuando cae gravemente herido sobre suelo, mientras es atendido por personal de la Cruz Roja.

Aunque fue atendido se encontraba en estado grave, minutos después fue reportado como muerto. Univisión también dijo que personal del Hospital Rural No. 15 de Charcas, San Luis Potosí, les confirmó que ingresaron dos personas heridas por un accidente de caballo durante los XV de Rubí. Al preguntarles si uno de ellos había fallecido dijeron que no podían confirmarlo porque todavía no había ido nadie de la familia al hospital. “Sin permiso de la familia no podemos confirmarlo”.

Además durante la carrera también se suscitó un malentendido entre quién ganó el primer lugar de la carrera de caballos.



Aunque trataron de no darle importancia al accidente, el hecho no pasó desapercibido. Incluso uno de los jinetes desmintió para Mundo Hispánico que haya ocurrido algo grave. (Con información de Miriam González).