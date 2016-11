A Pablo Escobar no lo mató la policía, él mismo se disparó, asegura su hijo

A un par de días de que se cumplan 23 años de su muerte, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar ha dicho que su padre se suicidó para no tener que entregarse y ser fusilado por la policía colombiana, según información publicada por Daily Mail.

Antes del lanzamiento de su nuevo libro, Sebastián Marroquín dijo que habló con su padre diez minutos antes de morir y está convencido de que se quitó la vida, para no tener que entregarse a los oficiales y salvar a su familia de ser tomada como rehén.

El joven de 39 años, que sólo tenía 17 cuando su padre murió en Medellín en 1993, está “absolutamente seguro” que los forenses que hicieron la autopsia fueron amenazados y obligados a cambiar el informe oficial.

Marroquín, quien cambió su nombre de Juan Pablo Escobar, le dijo a SunOnline que su padre se disparó en la cabeza en la azotea hace 23 años, algo que aparentemente siempre había planeado hacer.

De surgir de una familia pobre en la ciudad de Medellín, al noreste de Colombia, Escobar creció para convertirse en el hombre más buscado del mundo. En la cima del tráfico de cocaína de su cartel de drogas a Miami, Escobar estaba recaudando cerca de 420 millones a la semana.

Aunque más tarde se hizo famoso por iniciar guerras, ordenar miles de asesinatos e incluso bombardear un avión, fue llamado el “Robin Hood de Colombia” desde el principio, por regalar dinero a los pobres.

No fue hasta que el ambicioso señor del crimen hizo una carrera para el parlamento del país que llegó a la atención nacional, una decisión que su hijo piensa lo llevó a su caída.

Tras haber escapado de muchos atentados contra su vida, Pablo Escobar finalmente murió a manos de la Policía Nacional de Colombia, el 2 de diciembre de 1993.

En la entrevista antes del lanzamiento de su libro, Marroquín también dijo a SunOnline que el gobierno de Estados Unidos estaba en el contrabando de drogas.

Marroquín dijo que funcionarios estadounidenses estaban comprando cocaína de Escobar, para financiar la lucha del país contra el comunismo.

El libro “Pablo Escobar, in fraganti” es el segundo en su haber y contiene nuevas revelaciones.

“Está claro que en algún momento los Estados Unidos decidieron comprar cocaína de Pablo Escobar y utilizar sus servicios para financiar la lucha anticomunista en Centroamérica”, dijo a SunOnline.

El hijo mayor de Escobar ha dicho en anteriores entrevistas que vivir con el jefe de la droga significaba que su infancia era como Disneyland.

Él creció viviendo en lujosas casas con animales como elefantes y cebras vagando por su patio trasero.

A pesar de tener que cambiar su nombre y huir de Colombia cuando su famoso padre murió y su imperio de la cocaína se derrumbó en 1993, Marroquín dice que ama y admira a su papá.

“Era como vivir en Disneylandia. Jirafas, elefantes, motocicletas, muchas cosas que hacer y mucho dinero para gastar”, dijo Juan Pablo a 60 minutos.

“Estaba dispuesto a dar mi vida por él. No había posibilidad de odiar a mi padre… porque no sabía exactamente lo que hacía”.

En un ataque de rabia tras el anuncio de la muerte de su padre, el Sr. Escobar dijo a los medios de comunicación que continuaría la pista criminal de su padre y su trabajo.

Pero cambió rápidamente su discurso y en lugar de una vida de crimen, eligió una vida de “paz”, según el Daily Mail.

“En los diez primeros minutos sí [estaba enojado], pero en los diez minutos que siguieron llamé a la prensa para decirles que nunca haría nada para seguir los pasos de mi padre”, dijo.

“La paz es lo que he estado viviendo todos los días desde entonces.”

En los últimos años, la historia de Escobar ha alcanzado un nuevo público a través de la popular serie de Netflix Narcos.

Hasta últimos años, Marroquín, arquitecto residente en Argentina, ha hablado sobre su padre.

Dice que aunque no esté de acuerdo con la vida de crimen de su padre, siempre lo defenderá.

“No me estoy escondiendo porque no quiero esconderme, no maté a nadie, no le hice daño a nadie”, dijo Escobar.

“No estoy orgulloso de su violencia, pero estoy orgulloso de su amor por mí, por mi madre y por mi hermana. Hizo algunas cosas que te hacen amarlo y algunas cosas que te hacen odiarlo. Ese es mi padre”.