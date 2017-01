‘Ya fuimos 4 veces y no nos reciben’: hispano sufre con su hijo

Con su hijo, de 5 años de edad, Érick dejó Guatemala con la esperanza de obtener asilo político en Estados Unidos, ante la violencia que azota a su país.

Viajó en autobús y en tren desde Chiapas hasta Ciudad Juárez, y desde hace una semana come y duerme en la Casa del Migrante, igual que muchos otros centroamericanos.

Cuatro veces ha intentado pedir refugio a las autoridades norteamericanas en el Puente Internacional Paso del Norte, pero no lo han admitido.

“Ya viendo la situación de cómo estamos aquí, mejor decidimos regresar allá”, lamenta el hombre de 34 años de edad.

En su camino hacia México conoció a Leticia, de 43 años, quien también viaja por una situación similar acompañada por su hija de 15 años de edad.

“Ya fuimos cuatro veces y no nos recibe Migración”, cuenta Érick.

“Las autoridades norteamericanas ni siquiera nos han dejado hablar. Simplemente nos decían, cuando nos miraban, que entrábamos, que de dónde éramos, que no, que vengan tal día porque ahorita está lleno, que no hay entrada para ustedes, vengan mañana’, y iba uno al otro día, y lo mismo”, señala.

De haber expuesto sus argumentos, dice que les hubiera dicho que en su localidad se carece de autoridad ante las pandillas.

Aunque la otra opción era cruzar ilegalmente por el desierto, Érick explica no quiso arriesgar a su hijo.

Además, ha sido deportado en dos ocasiones, por lo que teme que, de ser detenido, lo repatrien a él y al niño lo dejen en Estados Unidos.

Para el guatemalteco, con el triunfo de Donald Trump habrá un panorama más oscuro.

“Ahorita está más difícil porque este nuevo Presidente va a cambiar las leyes, y las primeras leyes que él tenía para comenzar, es que va a sacar a todos los indocumentados”, refiere.

Las elecciones en Estados Unidos se realizaron cuando él venía en camino.

“A medio camino nos dijeron que él había ganado, y aun así intentamos, pero no nos dejan entrar”.

El hombre no considera la posibilidad de quedarse en México porque también estaría como indocumentado.

“Yo por mi parte no. Está difícil, el camino es duro también”, dice al tiempo de recordar que, al cruzar a México, elementos policiacos les quitaron dinero.